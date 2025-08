Contrat d’objectifs ministériels : Explications de la montée en puissance des forces armées nationales

publicite

Les ministres du gouvernement de Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO ont entamé les évaluations de leurs contrats d’objectifs pour le premier semestre 2025. Ces évaluations, qui se déroulent à Ouagadougou du 4 au 6 août, permettent de faire le point sur la mise en œuvre des engagements pris.

Le 4 août 2025, cinq ministres ont présenté leurs bilans au 30 juin 2025 : le ministre de la Défense, le Général de Brigade Célestin Simporé ; le ministre de l’Agriculture, Ismaël Sombié ; le ministre de la Fonction publique, Mathias Traoré ; le ministre de la Communication, Gilbert Ouédraogo ; et le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean Claude Kargougou.

Le ministère de la Défense et des Anciens combattants, a été le premier à se présenter son bilan d’activités pour le premier semestre 2025. Avec un taux d’exécution de 36,61% de son contrat d’objectifs, le Général de Brigade Célestin Simporé a tenu à rassurer sur l’état d’avancement des projets.

«Certains verraient ça comme étant un niveau faible. La réalité n’est pas si faible que ça, parce qu’il y a beaucoup d’activités qui ont débuté dans le premier trimestre et dans le deuxième trimestre, mais dont l’aboutissement ne pourrait être concrétisé qu’en fin d’année», a-t-il expliqué.

Le ministre a mis en avant les progrès réalisés dans la sécurisation du territoire, un indicateur pour l’ensemble du pays. « Ce qu’il faudrait noter de positif, c’est reconquête du territoire, qui nous amène à un taux de 72,70% actuellement, contre un taux de 70,89% la dernière fois en décembre 2024» a-t-il déclaré.

Ce résultat se justifie par la reconquête de la vallée du Sourou, la stabilisation de Djibo et de Diapaga et la reprise d’activités économiques à Boungou, etc.

Le ministre d’Etat a souligné que cette amélioration a permis le ravitaillement des populations et le redémarrage progressif de l’administration et de l’économie.

Toujours sur les actions concrètes menées, le Général Simporé a fait le lien avec l’acquisition d’équipements et l’augmentation des effectifs. «La montée en puissance des forces armées nationales s’est produite, d’abord en termes de ressources humaines, et de l’équipement qui sont en cours», a-t-il affirmé.

Pour finir, le Général a réitéré son engagement à poursuivre la sécurisation du pays, tout en prenant en compte les nouvelles «instructions et recommandations», du Premier ministre.

Il faut noter que l’évaluation des contrats d’objectifs des ministres vise à mesurer leur performance, renforcer la redevabilité et améliorer l’efficacité de l’action gouvernementale au service des citoyens

