Évaluation du ministère de la Santé : 46,74% des objectifs semestriels atteints et un appel à redoubler d’efforts

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a fait le point sur son contrat d’objectifs pour le premier semestre 2025 ce 04 août 2025 au Premier ministre. Avec un taux d’exécution de 46,74% pour une cible de 50%, le ministre Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou a souligné la nécessité de redoubler d’efforts pour combler les attentes légitimes et nombreuses des Burkinabè.

Malgré un léger décalage par rapport à la cible, le ministre Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou du département de la Santé, a énuméré des réalisations significatives.

Il a notamment mis en avant la prise en charge de plus de 60 000 enfants malnutris et de plus de 230 000 femmes enceintes qui ont bénéficié de traitements préventifs contre le paludisme, y compris dans les zones à fort défi sécuritaire.

Le ministre Kargougou a également évoqué les avancées en matière de réforme et de services d’urgence. «L’opérationnalisation du service d’aide médicale urgente qui est maintenant effectif au niveau de Ouagadougou et nous sommes en train de travailler pour que, au bout de l’année, le SAMU puisse être aussi lancé» a-t-il annoncé.

Le patron de la santé a ajouté que des efforts sont en cours pour que le Service d’aide médicale urgente (SAMU) soit également lancé à Bobo-Dioulasso.

Le secteur de la vaccination a également montré des résultats positifs. « Nous avons de très bonnes couvertures malgré le contexte sécuritaire humanitaire.

C’est autour de 48 % des enfants de 0 à 11 mois qui ont bénéficié de vaccination pour le pentavalent 3. C’est autour de 97 % des filles âgées de 9 ans qui ont bénéficié de vaccination contre le human papillomavirusqui est l’agent causant des cancers du col de l’utérus», a souligné le ministre.

Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou a tenu à saluer le travail de ses équipes et des agents de santé sur le terrain. «Je voudrais reconnaître encore une fois le travail remarquable qui est réalisé par les collaborateurs, mais aussi et surtout par les agents de santé qui sont sur le terrain» a-t-il conclu, tout en réaffirmant l’engagement du ministère à assurer l’accès aux soins pour tous les Burkinabé.

Akim KY

Burkina 24