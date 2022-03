Le Mogho Naaba aux Étalons Dames : « Je crois en vous. Vous avez ma bénédiction »

0 Partages Partager Twitter

Les Étalons Dames qualifiées pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations féminine de football, Maroc 2022, accompagnées par leur staff technique et quelques membres du bureau exécutif de la Fédération burkinabè de football ont été reçues ce vendredi 4 mars 2022 dans la matinée par Sa Majesté le Mogho Naaba.

« C’est désormais une coutume, Sa Majesté nous reçoit avant les compétitions pour nous prodiguer ses sages conseils et nous formuler des bénédictions. Nous sommes revenus avec de bons résultats comme la qualification à la CAN féminine Maroc 2022 et il était de bon ton que nous revenions lui dire grandement Merci et lui demander encore des bénédictions pour la phase finale en juillet prochain », a dit le président de la FBF, Lazare Banssé.

Prenant la parole, le Mogho Naaba a dit toute sa joie de recevoir les Etalons Dames qui se sont brillamment qualifiées pour la CAN féminine au Maroc. Le roi a exhorté les joueuses à la discipline, à la cohésion, à l’esprit de victoire. L’ancien sportif n’a cessé de dire aux Etalons que le secret de la victoire demeure l’esprit d’équipe.

« Je crois en vous. Vous avez ma bénédiction », a conclu le Roi de Ouagadougou. Un maillot des Etalons Dames dédicacé par le président de la FBF et la capitaine de l’équipe a été remis symboliquement à l’hôte du jour sous une salve d’applaudissements.

(Source : FBF)