Burkina : La Caravane OSKIMO TOUR pour zéro drogue en milieu scolaire

52 Partages Partager Twitter

La 15e édition de la caravane OSKIMO TOUR dénommée « jeune propre sans drogue » se tiendra du 07 avril au 30 mai 2022 dans quelques villes du Burkina Faso. A cet effet, les grandes lignes ont été dévoilées à travers une conférence de presse le jeudi 3 mars 2022 à Ouagadougou. « Zéro consommation de drogue en milieu scolaire : je m’engage », c’est le thème sur lequel la sensibilisation va s’articuler autour des élèves et non élèves dans les différentes localités choisies.

« OSKIMO TOUR », selon l’administrateur de la caravane, Fernand Ouédraogo, est une caravane multimédia, artistique et de sensibilisation ciblant les adolescents, les jeunes scolaires et non scolaires sur l’ensemble du territoire national à travers des spectacles gratuits et en plein air.

Et ce, dans les différentes régions du Burkina Faso. Pour les organisateurs de cette caravane, l’objectif c’est d’être une référence dans la sensibilisation et la lutte contre la drogue en milieu scolaire.

Tenkodogo, Ouahigouya, Boussé, Koudougou, Pô, Léo et Bobo Dioulasso sans oublier Ouagadougou sont les villes qui accueilleront la 15e édition de la caravane Oskimo Tour 2022. Avec le soutien des leaders politiques et religieux, la sensibilisation auprès des jeunes des établissements se fera autour du thème « zéro consommation de drogue en milieu scolaire : je m’engage.

«Nous avions décidé de procéder par le recours aux leaders d’opinions notamment les responsables coutumiers et religieux afin de les impliquer davantage dans la sensibilisation sur la consommation de la drogue par les jeunes. Pour ce faire, un plaidoyer est fait auprès des chefs coutumiers et religieux et se poursuit en vue de bénéficier de leur soutien moral dans cette noble mission », a-t-il exposé.

A entendre le comité d’organisation, la particularité de cette 15e édition, c’est l’intégration des jeunes dans le processus de sensibilisation. Par cet acte, les organisateurs veulent donner la parole aux jeunes pour une prise de conscience efficace.

Notre objectif, faire passer un message

Pour le promoteur, Oskimo (artiste chanteur), la présente édition à une autre connotation au vu du contexte sociopolitique actuel. A l’écouter, malgré les difficultés dont ils font face, le combat contre le fléau de la drogue continue et doit continuer.

« Chacun doit jouer sa part, chacun doit faire son job. On est obligé de faire le travail, de sensibiliser. Notre objectif c’est de faire passer un message. Cette année, nous avons décidé d’aller directement dans les lycées pour faire le travail de sensibilisations dans les villes concernées. Habituellement, c’était les soirs, cette année on a décidé de faire par exemple les activités les matins à cause de la situation », a expliqué le promoteur de Oskimo Tour.

A noter que le top départ de cette 15e édition de la caravane se tiendra à Tenkodogo le 07 avril 2022. Un plateau artistique avec des artistes comme Smarty et le promoteur lui-même Oskimo sont attendus.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24