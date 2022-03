Ouaga : Des panels pour inciter les femmes à s’engager dans l’humanitaire

0 Partages Partager Twitter

Des Femmes travaillant dans le domaine de l’humanitaire, issues des différentes Organisations Non Gouvernementales (ONG) ont tenu ce vendredi 4 mars 2022, un forum du leadership féminin dans l’humanitaire au sein de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. Il s’est agi pour ces femmes de partager avec les étudiants et étudiantes des expériences et informations sur les ONG dans l’humanitaire, afin de susciter leur adhésion.

A l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits de femmes, des femmes issues de différentes Organisations Non Gouvernementales (ONG) humanitaires ont décidé de la célébrer en outillant les étudiants de l’université Joseph Ki-Zerbo, ce vendredi 4 mars 2022.

Des panels aux échanges, en passant par des partages d’expérience, cette rencontre s’est essentiellement basée sur les défis et perspectives pour les femmes dans l’humanitaire. A ce propos, plusieurs panels ont été développés courant la journée.

Il s’est agi du panel sur « l’engagement féminin dans la réponse humanitaire : formation, carrière, métier », « femmes managers : défis enjeux et opportunités » et celui sur « carrière, travail et vie de famille dans l’humanitaire.

« Aujourd’hui j’ai parlé des carrières dans l’humanitaire. J’ai parlé un peu des formations qui sont peu accessibles au Burkina Faso dans l’humanitaire. Mais en réalité, on constate qu’il n’y a pas beaucoup d’écoles qui parlent de l’humanitaire. Donc on a essayé de parler de carrières, de comment on recrute dans l’humanitaire, des compétences et qualités requises, surtout pour les jeunes filles au Burkina qui sont réticentes au processus », a indiqué Syntyche Ouédraogo, l’une des panelistes du jour.

Pour la Présidente du Conseil d’Administration (PCA) du SPONG, Christelle Kalhoulé, l’objectif de ce forum, c’est de partager des connaissances, des expériences, des pratiques avec ces jeunes sœurs afin de les susciter, les encourager à embrasser ces carrières dans l’humanitaire.

« C’est une façon pour nous de célébrer cette journée des droits des femmes. Nous attendons de nos jeunes sœurs, à la sortie de ce forum, qu’elles puissent s’engager dans le métier de l’humanitaire surtout pendant cette situation que vit le Burkina Faso », a-t-elle ajouté.

Les participants et participantes, à leur tour, ont salué la pertinence d’une telle initiative à l’image de Aboubakar Bado, étudiant en Master. A l’entendre, il est venu comprendre le mode de fonctionnement des ONG au Burkina Faso.

« Ce que j’ai retenu est édifiant et cela m’a donné une idée plus claire sur les ONG au Burkina. Dores et déjà, je sais comment m’engager dans une ONG humanitaire. Mais ce qui me dérange, c’est cette question de parité genre. Si on ne fait pas attention, on risque de bouleverser le monde avec cette question de genre », a-t-il poursuivi.

Ce forum a été co-organisé par un groupe de 10 ONG internationales intervenant dans l’humanitaire. En plus, plusieurs autres ONG partenaires ont mis la main à la pâte pour l’organisation, à écouter la PCA du SPONG.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24