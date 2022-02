CAN féminine Maroc 2022 : Qualification historique des Etalons dames

Elles l’ont réussi. Les Etalons dames se sont qualifiées pour les phases finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine Maroc 2022. Victorieuse 0-6 au match aller face aux Djurtus (Lycaons) de la Guinée-Bissau, les Etalons dames ont confirmé en s’imposant (1-0 ; 7-0 sur l’ensemble des deux matchs) ce mercredi 23 février 2022 au Stade Charles de Gaulle de Porto Novo.

Journée historique pour l’équipe nationale féminine de football du Burkina Faso. C’était attendu depuis longtemps. Les Etalons dames l’ont réalisé : se qualifier à une Coupe d’Afrique des nations (CAN) dames.

Pour la première fois de leur histoire, les Etalons dames y seront. Pour y arriver, l’équipe nationale féminine burkinabè devait écarter les Djurtus de la Guinée-Bissau ce mercredi 23 février 2022. Mission accomplie par les joueuses de Pascal Sawadogo et Véronique Yonli.

Face aux Djurtus dames qui espéraient surprendre les Etalons dames, les Burkinabè se sont rapidement rassurées. Il a fallu juste 11 minutes de jeu pour que Juliette Nana trouve l’ouverture du score (1-0). Cette ouverture du score permet de renforcer la confiance des Etalons dames.

Avec cet avantage, Juliette Nana et ses coéquipiers évitent de prendre des risques et jouent avec beaucoup de prudence jusqu’à la pause. En deuxième période, les Etalons baissent le rythme du jeu mais gardent la maitrise. Les Etalons tentent, tout de même, d’inscrire un nouveau but. Mais les Lycaons résistent. L’objectif est clair: éviter la déroute au match aller.

Au tour précédent, les Etalons dames avaient écarté l’équipe féminine du Bénin.

La CAN 2022 va se jouer du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc.