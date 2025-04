Ouagadougou, capitale de la finance numérique africaine avec le lancement réussi du SIPE 2025

publicite

La première édition du Salon International des Paiements Électroniques (SIPE) a officiellement ouvert ses portes ce vendredi 25 avril 2025 à Ouagadougou. L’événement, qui se déroule jusqu’au 27 avril, a attiré une foule de personnalités influentes, allant des autorités administratives aux experts financiers, en passant par les professionnels du numérique et les spécialistes des paiements électroniques venus d’une dizaine de pays du continent.

C’est une lapalissade de dire que la digitalisation revêt une certaine importance pour l’Afrique. La cérémonie d’ouverture du Salon International des Paiements Électroniques (SIPE) a été marquée par des discours soulignant l’importance cruciale de la digitalisation pour l’avenir de l’Afrique.

Le Commissaire Général du Salon, Abdoulaye Mosse a affirmé l’engagement du SIPE à soutenir les initiatives gouvernementales en matière d’information, de formation et de sensibilisation, visant à faciliter l’accès aux technologies numériques pour l’ensemble de la population.

Le thème central de cette première édition, « Sécurité numérique et protection des données personnelles dans la transformation digitale des services publics », a été mis en exergue par le représentant de la Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques, Dr Borlli Michel Jonas SOME.

Il a lancé un appel vibrant aux acteurs des secteurs public et privé pour faire du SIPE une référence panafricaine incontournable, propulsant ainsi l’Afrique au rang d’acteur clé de la finance numérique mondiale. Dans son allocution, il a insisté sur le fait que la digitalisation n’est plus une option, mais une nécessité pour bâtir une Afrique plus résiliente, connectée et prospère, soulignant le rôle des paiements électroniques comme catalyseurs de transformation sociale et économique et d’inclusion financière.

Malgré un contexte sécuritaire complexe, la tenue de cet événement d’envergure à Ouagadougou témoigne de la résilience du Burkina Faso, un point salué par le représentant de la Ministre. Un hommage a également été rendu aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie pour leur engagement.

Le Commissaire général du SIPE a insisté sur la vocation du salon à devenir une plateforme permanente de réflexion, de formation et d’innovation au service de la finance numérique africaine. Le SIPE 2025 propose un programme riche et varié, comprenant des conférences publiques, le concours « Les AS du SIPE », des formations ciblées pour les femmes et les jeunes, des campagnes de sensibilisation et un espace d’exposition présentant les dernières avancées en matière de sécurité des paiements.

L’événement se clôturera par une soirée de distinction, « La nuit des meilleurs », récompensant les acteurs clés de la sécurisation et de la promotion des transactions électroniques sur le continent.

La traditionnelle coupure de ruban a symbolisé l’ouverture officielle des stands, marquant le début de trois jours d’échanges et de découvertes au cœur de la transformation digitale africaine.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

