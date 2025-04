SIPE 2025 : Un jeu concours pour éveiller les consciences des jeunes sur l’éducation financière

publicite

Des élèves et étudiants se sont prêtés à un défi intellectuel de l’agence Inter Pub le lundi 21 avril 2025 à Ouagadougou. Cette compétition intellectuelle dénommée « Les AS du SIPE » s’est tenue en marge du Salon International des Paiements Électroniques (SIPE). Au-delà de la compétition, ce jeu concours vise à éveiller les consciences de ces derniers sur l’importance de la digitalisation et de l’éducation financière.

En marge du Salon International des Paiements Électroniques (SIPE) qui se tient du 25 au 27 avril 2025, le commissariat général du SIPE a organisé un jeu concours dénommé « Les AS du SIPE » au profit d’élèves et étudiants. L’objectif dudit concours a été, selon Abdoulaye Mossé, commissaire général du SIPE, de mener une campagne de sensibilisation en éducation financière.

“Nous allons mener une vaste campagne de sensibilisation en matière d’éducation financière pour que les gens puissent comprendre les enjeux de la digitalisation des services publics. Nous nous sommes dit que les étudiants, les élèves et les fonctionnaires peuvent s’inscrire pour participer à ce concours et pour quand même exprimer leurs talents”, a souligné Abdoulaye Mossé.

A cette première manche éliminatoire, 20 candidats ont tenté d’obtenir un ticket pour la phase finale. Le jury n’a retenu finalement que 5 candidats. La deuxième phase éliminatoire se tiendra ce jeudi 24 avril 2025 où le jury ne retiendra que 15 autres candidats. Lamoussa Béré, étudiant en première année en marketing et innovation digitale à l’IBAM, s’est réjoui de cette première sortie remportée.

“Je suis très content de cela, et je pense qu’on va travailler très dur, vu que ce sont des questions de culture générale. On va se préparer pour pouvoir affronter la prochaine épreuve”, s’est-il exprimé avec enthousiasme. Et pour cause, le vainqueur de ce concours remportera la somme de 1 000 000 de francs CFA.

A l’endroit des candidats, le commissaire général du SIPE, leurs a fait savoir de se focaliser plus sur la compétition où ils pourront mieux se cultiver que sur la récompense elle-même. “Je pense que les candidats perdants ou gagnants, n’ont rien à perdre d’ici si ce n’est que gagné”, a-t-il dit.

