Cameroun : Les enseignants lancent quatre jours d’«école morte» dans tout le pays

Ce mardi 22 avril 2025, débute sur l’ensemble des régions du Cameroun, une nouvelle grève des enseignants qui est censée durer jusqu’au 25 avril prochain. Ce débraillement de quatre jours, appelé « École morte » dans tous les établissements du public et du privé, est organisée par plus d’une dizaine de syndicats réunis dans le Collectif des organisations des enseignants du Cameroun (Corec) et tient sur six principales revendications.

Au Cameroun, les syndicats des enseignants du public et du privé ont mis en exécution leur mot d’ordre de grève portant sur six principales revendications. Parmi elles : la tenue d’un forum national de l’éducation pour repenser l’école et la revalorisation du statut spécial des enseignants, afin qu’ils puissent se consacrer uniquement à leur métier. Ils demandent aussi une convention collective spécifique, notamment pour les enseignants du privé.

Ces syndicats rappellent que le préavis de grève avait été déposé fin mars dernier et que le gouvernement a engagé des discussions et plusieurs rencontres aux fins d’aborder les points au nombre des revendications des enseignants.

Cette grève coïncide avec la tenue des examens blancs. Les enseignants disent être attentifs à « un geste fort du gouvernement ».

