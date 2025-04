IHF Challenge Trophy Zone 3 : Le Burkina Faso terrasse la Côte d’Ivoire et s’offre l’or chez les U20

publicite

Les jeunes Étalons juniores du Burkina Faso ont remporté le tournoi de l’IHF Challenge Trophy Zone 3 le jeudi 24 avril 2025, à Abidjan. Opposées aux Ivoiriennes, les moins de 20 ans du Burkina Faso ont arraché la médaille d’or à l’issue d’un duel époustouflant (27-27, 5-4 TAB).

La suite après cette publicité

Après un parcours solide en phase de poules, c’est avec calme et détermination que les Burkinabè ont abordé cette finale très disputée face à une Côte d’Ivoire redoutable. Les Ivoiriennes, bien en place en première période, menaient logiquement à la pause (15-12).

Mais dès le retour des vestiaires, le vent tourne. Les Étalons juniores, entraînées par Karzoum Zagré, mieux organisées, reviennent au score. Malgré une tentative de retour des Ivoiriennes dans les derniers instants, les Étalons juniores filles résistent et contraignent leurs adversaires à la séance des tirs au but. Lors de cette séance, la gardienne burkinabè Larissa Rouamba, repousse le tir décisif et permet au Burkina Faso de s’imposer.

« On était venu pour faire du 100% mais on a fait 50% avec les juniors mais on va aller travailler pour revenir plus forts. Par rapport à cette participation, le président a eu confiance en nous. Il a eu raison de nous faire participer à ce tournoi parce qu’à la fin, même les cadettes qui ont perdu ont montré un très beau visage », souligne Karzoum Zagré, l’entraîneur des Etalons juniores.

Du côté des U17, les cadettes burkinabè terminent quatrièmes de la compétition. Les Etalons juniores disputeront la phase continentale en espérant arracher une qualification en Coupe du monde.

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite