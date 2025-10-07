Communiqué | Journée mondiale de l’habitat 2025 : Une commémoration consacrée à la « «Réponse à la crise urbaine»

« À l’instar de la communauté internationale, le Burkina Faso commémore ce lundi 6 octobre 2025, la 40e Journée mondiale de l’habitat, placée cette année sous le thème : « Réponse à la crise urbaine ».

Cette journée, initiée par ONU-Habitat, vise à sensibiliser sur les enjeux liés à l’urbanisation et au droit fondamental à un logement décent.

Ce thème revêt pour notre pays, une signification toute particulière, au regard des défis multidimensionnels auxquels nos villes et nos territoires sont confrontés : croissance urbaine accélérée – le taux d’urbanisation, passé de 22,7 % en 2006 à 26,1 % en 2019, pourrait atteindre 40 % d’ici 2030 selon les projections l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) – pressions foncières, déficit en logements décents, vulnérabilités environnementales et crise sécuritaire induisant des déplacements de populations.

Face à cette situation, le gouvernement, à travers le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, met en œuvre une série de réformes et d’initiatives structurantes qui traduisent la volonté du pays d’apporter une réponse intégrée, durable et souveraine à la crise urbaine : . Lancement de la Stratégie nationale de reconfiguration urbaine (SNRU) et de la nouvelle stratégie de l’habitat et du développement urbain ;

. Mise en œuvre du programme « Burkina Faso Deenw Ka Soow » pour la construction de 50 000 logements d’ici 2028, dont plus de 1 500 déjà réalisés ;

. Relogement des personnes déplacées internes (PDI) et des populations vulnérables dans plusieurs communes grâce à des partenariats avec ONU-Habitat et des partenaires humanitaires ;

. Révision des instruments de gouvernance notamment la loi sur la promotion immobilière (2023), la loi sur la profession d’architecte (2025) et le référentiel de programmation urbaine;

. Mise en place de l’Observatoire urbain national (OUN-BF).

Ces initiatives traduisent l’engagement du gouvernement à bâtir des villes résilientes, inclusives et durables, tout en améliorant le cadre de vie des Burkinabè.

En ce jour symbolique, le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat renouvelle son engagement à poursuivre ces efforts, avec l’ensemble des partenaires et les acteurs publics, privés et communautaires, pour transformer la crise urbaine en opportunité de bâtir des villes fonctionnelles et durables.

Que Dieu bénisse le Burkina Faso !

La Patrie où la Mort, nous Vaincrons»

Mikaïlou SIDIBE Ministre de l’urbanisme et de l’habitat