Promotion immobilière : Le Ministre Mikaïlou SIDIBÉ lance officiellement les cités Expertis SA à Sondogo

Le vendredi 27 mars 2026, le quartier de Sondogo, située à la périphérie de Ouagadougou, a accueilli le lancement officiel des projets immobiliers d’envergure de la société Expertis SA. Cette cérémonie, qui concerne à la fois les sites de Sondogo et de Loumbila, marque une étape décisive dans la relance de la promotion immobilière privée au Burkina Faso. L’événement s’inscrit dans un contexte de réforme, où l’activité est désormais strictement encadrée par la loi de 2023 afin de garantir aux citoyens l’accès à un habitat sûr, légal et de qualité.

Le Ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou SIDIBÉ, a présidé la cérémonie. Il a souligné que ces projets répondent à une volonté politique ferme d’assainir le secteur. « Notre ambition est claire : offrir un cadre réglementaire rigoureux, transparent et propice à l’émergence de projets fiables », a-t-il déclaré.

Le Ministre a précisé que les sites d’Expertis SA ont fait l’objet d’une régularisation technique rigoureuse, prouvant que le promoteur a rempli toutes les conditions de la nouvelle réglementation. Pour les autorités, cette initiative illustre la synergie nécessaire entre l’État et le secteur privé, car selon le ministre, « le logement n’est pas un simple produit marchand, mais un levier de dignité humaine ».

Le programme immobilier, représentant un investissement global estimé à plus de 10 milliards de francs CFA, se déploie sur une superficie totale de 26 hectares, répartis entre Sondogo (14 hectares) et Loumbila (12 hectares).

Les caractéristiques des futurs logements mettent en avant une grande diversité architecturale pour s’adapter aux besoins et aux revenus des différents ménages burkinabè. L’offre comprend des villas basses pavillonnaires de types F2, F3, F4 et F5, ainsi que des duplex modernes.

Une attention particulière est portée sur la construction d’immeubles collectifs de type R+3, une option que le Ministre Mikaïlou SIDIBÉ a vivement saluée. « Cela participe à la nouvelle vision de la promotion immobilière qui vise à densifier le tissu urbain et surtout à rationaliser l’occupation de l’espace », a-t-il souligné.

Tous les sites sont entièrement viabilisés, et disposent déjà des accès à l’eau potable, à l’électricité et de voiries aménagées. Sur le plan de l’exécution, Zalissa Koumaré, la Directrice générale d’Expertis SA a réaffirmé son engagement envers la rigueur technique et la transparence.

Afin de garantir la durabilité et la qualité des ouvrages, quatre acteurs clés interviendront de manière coordonnée sur chaque site dont une entreprise de construction indépendante, un bureau de contrôle agréé, la Direction de l’Architecture pour la supervision technique au nom de l’État, et Expertis SA en tant que maître d’ouvrage. « Expertis est une agence de sécurisation financière et immobilière », a rappelé la première responsable de la société.

Concernant les conditions d’acquisition, les souscriptions sont désormais officiellement ouvertes au public pour un total d’environ 700 logements dont la réalisation complète est prévue sur une période de trois ans. Ce délai permet une planification pour les futurs propriétaires qui bénéficient ainsi de garanties juridiques solides et d’une sécurité foncière.

Akim KY

Burkina 24