Ceci est une tribune de l’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, S.E.M. ZHAO Deyong.

Construire une planète verte est un rêve commun de l’humanité, et préserver un environnement écologique sain est une aspiration partagée par les peuples du monde entier. Avec la croissance continue de l’économie mondiale, la consommation des ressources et les pressions écologiques s’accentuent. Comment parvenir au développement tout en protégeant notre maison commune, la Terre, voilà l’enjeu majeur auquel tous les pays doivent faire face.

Guidée par la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique, la Chine considère la transition écologique comme une stratégie fondamentale en vue d’un développement durable de la nation chinoise.

Partant des réalités de la nouvelle ère et se dotant d’un nouveau concept de développement, elle s’est attelée à créer une nouvelle dynamique de développement fondée sur la primauté écologique et le développement vert, avec à la clé une explosion des innovations vertes et bas carbone, une transformation des modes de production et de vie et des changements historiques dans la protection de l’environnement.

En tant que plus grand pays en développement du monde, la Chine a non seulement réalisé des avancées remarquables dans sa propre transition écologique, mais elle participe aussi activement, dans l’intérêt commun de l’humanité tout entière, à la gouvernance mondiale en matière de développement vert, apportant sa sagesse, ses solutions et sa contribution.

La Chine est un promoteur des idées de développement vert dans le monde. La pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique a innové en proposant le principe fondamental selon lequel « Les eaux limpides et les montagnes verdoyantes valent leur pesant d’or. ».

Cela signifie que ces ressources naturelles sont à la fois une richesse écologique, sociale et économique. L’humanité doit considérer l’environnement comme un tout, adopter une vision systémique, et comprendre que la protection de l’environnement et le développement économique ne sont pas opposés, mais dialectiquement unifiés.

Il faut intégrer la protection de l’environnement dans le développement de la production. Le président Xi Jinping, dans une perspective de développement durable et de construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, a proposé la construction d’une « communauté de toute vie sur Terre », appelant la communauté internationale à renforcer la coopération, à unir ses efforts pour réparer les dommages écologiques, créer ensemble un environnement de vie harmonieux et poser la base d’une civilisation écologique.

La Chine est un acteur résolu de développement vert dans le monde. Le Rapport d’activités du gouvernement de 2026, présenté lors des Deux Sessions annuelles qui viennent de s’achever en Chine, a pour la première fois mentionné des notions telles que « énergies du futur » et « carburants verts », proposé la mise en œuvre d’actions visant à améliorer la qualité, réduire les coûts et diminuer les émissions de carbone dans les secteurs clés, et annoncé la création d’un fonds national de transition bas carbone.

La transition verte de la Chine évolue ainsi des idées vers les institutions, du macro vers le micro, et du politique vers le marché. Aujourd’hui, la Chine a mis en place le plus grand et le plus dynamique système de développement des énergies renouvelables au monde. La puissance installée du parc éolien et du parc solaire photovoltaïque a dépassé celle du charbon, les énergies renouvelables représentant 60 % du total, soit 2,34 milliards de kilowatts.

Plus de la moitié des véhicules à énergie nouvelle du monde circulent en Chine, et près de 40 % de l’électricité consommée provient de sources vertes. La Chine d’aujourd’hui bénéficie d’un ciel plus bleu, d’une terre plus verte et d’eaux plus limpides.

La Chine est un contributeur majeur au développement vert dans le monde. Elle met pleinement en œuvre la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a été parmi les premiers à publier son plan national pour la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et a joué un rôle historique dans la conclusion et l’entrée en vigueur rapide de l’Accord de Paris.

Elle a relevé sa contribution nationale, s’engageant à atteindre le pic des émissions de CO₂ avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060, avec la plus forte réduction d’intensité carbone au monde et le délai le plus court entre le pic et la neutralité. Par ailleurs, la Chine soutient activement les pays et régions vulnérables et à faible capacité de développement vert, ayant déjà mené des projets de coopération en énergie verte avec plus de 100 pays et régions.

La Chine est un partenaire engagé de développement vert de l’Afrique. Elle soutient les efforts du continent en faveur d’une industrialisation verte, coordonnée et durable. Dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, un fonds spécial pour les chaînes industrielles vertes a été mis en place, avec déjà sept projets approuvés représentant un investissement de 6,2 milliards de yuans.

Des entreprises chinoises participent à la construction de nombreux projets d’infrastructures vertes en Afrique. Par exemple, la plus grande centrale biomasse d’Afrique de l’Ouest, actuellement en construction, utilisera des déchets agricoles locaux pour produire 348 GWh d’électricité propre par an, réduisant les émissions de CO₂ de 180 000 tonnes et atténuant les pénuries d’électricité.

En coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement, la Chine met en œuvre des systèmes d’alerte précoce climatique en Afrique, favorisant le transfert de technologies dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Avec l’essor de la coopération énergétique sino-africaine, des centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques émergent à travers le continent, transformant les ressources naturelles en moteurs de développement durable.

Cette année marque le début du 15e plan quinquennal de la Chine. Le pays continuera à suivre résolument une voie de développement vert, bas carbone et durable, à promouvoir une coopération verte dans le cadre de l’initiative « Ceinture et Route », à approfondir la coopération avec les pays du Sud global, et à contribuer davantage à l’avènement d’une nouvelle ère de civilisation écologique.

En tant que grand pays en développement responsable, la Chine est prête à travailler main dans la main avec les pays africains, y compris le Burkina Faso, pour mettre en œuvre les résultats du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, approfondir la coopération dans le domaine du développement vert, respecter le principe « des responsabilités communes mais différenciées », explorer des voies de coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature, et construire ensemble une belle planète pour ouvrir une nouvelle ère de développement de haute qualité pour l’humanité.

S.E.M. ZHAO Deyong

Ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso