Echanges avec les forces vives du Centre-Ouest : Soutien renouvelé et doléances au Chef de l’Etat

En marge du Salon international du coton et du textile (SICOT), le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a eu, hier vendredi en début d’après-midi, des échanges directs avec les forces vives de la région du Centre-Ouest.

Dès l’entame de la rencontre, le Président de la Transition a décrit la situation sécuritaire qui a commencé à se stabiliser depuis quelques mois dans la région et sur l’ensemble du territoire national. Cela est à mettre à l’actif des populations dont l’engagement a permis de renforcer les effectifs des forces combattantes à travers l’enrôlement massif des VDP, et d’acquérir des équipements conséquents pour mener cette « guerre du peuple ». L’amélioration de la gouvernance a aussi participé à cet effort de guerre.

Venus des quatre provinces de la région, les forces vives ont exprimé leur soutien au Chef de l’Etat, et renouvelé leur détermination à accompagner la mise en œuvre de la Transition.

A tour de rôle, autorités coutumières, religieuses, OSC, couches socioprofessionnelles, personnes déplacées internes, représentants des provinces du Boulkiemdé, du Sanguié, de la Sissili et du Ziro ont réaffirmé leur engagement aux côtés des autorités de la Transition. Les forces vives de la région du Centre-Ouest ont aussi remercié le Chef de l’Etat pour les efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme et les acquis engrangés sur le chantier du développement de la région et du Burkina Faso.

Elles ont saisi cette occasion, pour égrener quelques préoccupations adressées au Président de la Transition. Celles-ci sont liées aux infrastructures routières, socioéducatives, économiques et de formation technique et professionnelle, au financement des projets des jeunes et des femmes dans le domaine agricole, à l’apurement de la dette intérieure, à l’aménagement des espaces culturales pour la production agricole. La formation aux métiers, le statut des autorités coutumières et religieuses, la prise en compte des personnes vivant avec un handicap dans les instances de décision, la gestion du foncier et l’accès à la terre ont été également évoqués.

Le Capitaine Ibrahim TRAORE dit être conscient de l’importance et de l’urgence des préoccupations soulevées par les forces vives. Certaines préoccupations sont déjà prises en compte et sont en cours de résolution ; d’autres font l’objet d’étude afin que des solutions appropriées puissent être trouvées.

Le Président de la Transition a néanmoins rappelé que la priorité reste le combat pour la liberté. « La guerre, ça coûte en armements, en Hommes, en munitions, en moyens de protection. Mais c’est le prix de notre liberté ». Le peuple burkinabè l’a compris et a décidé de mener cette guerre contre le terrorisme dont la fin est très proche selon lui. Ainsi, les investissements pourront être réorientés vers d’autres secteurs notamment le développement socioéconomique du Burkina Faso.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

