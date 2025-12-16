Autoroute Ouaga-Bobo : Le rêve prend corps avec le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, l’autoroute Koudougou-Yako bientôt lancée

Partage

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a procédé ce mardi 16 décembre 2025 au lancement des travaux de construction de l’autoroute Ouagadougou-Bobo Dioulasso.

Ce rêve longtemps caressé par les burkinabè, pour relier les deux premières villes du pays, est devenu une réalité sous le magistère du Capitaine Ibrahim TRAORÉ. L’Initiative présidentielle Faso Mêbo, dont l’un des objectifs majeurs est le désenclavement des villes, est le maître d’ouvrage de cette autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso en 2 fois 4 voies (2X4), moderne et écologique.

Cet ouvrage ambitieux est financé sur fonds propres et le Chef de l’État veut que les travaux soient exécutés sans délai, à un rythme accéléré. « J’ai déjà dit au Ministre des finances de prévoir pour 2026, au minimum 200 milliards FCFA », déclare le Président du Faso. Il invite les populations des localités traversées à se mobiliser pour apporter leur contribution à la réalisation du projet.

Bientôt une autoroute Koudougou-Yako

D’autres autoroutes régionales seront bientôt lancées. « Nous voulons relier tous les chefs-lieux de régions par des autoroutes », souligne le Président du Faso. C’est d’ailleurs une raison qui justifie le report du lancement de la construction de la route Koudougou-Yako, qui devient une autoroute de 2 x 2 voies, explique le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

« L’ambition, c’est que les chefs-lieux de région soient reliés les uns aux autres par des autoroutes (…) C’est ça l’objectif, de Ouagadougou vers les chefs-lieux de région et les chefs-lieux de région entre eux », précise le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso