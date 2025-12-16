Communiqué | ABSM : Mobilisation effectuée autour de la 5e journée du Fournisseur Minier

La 𝟱ᵉ 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲́𝗲 𝗱𝘂 𝗙𝗼𝘂𝗿𝗻𝗶𝘀𝘀𝗲𝘂𝗿 𝗠𝗶𝗻𝗶𝗲𝗿 connaît une forte mobilisation dès son ouverture à la 𝗦𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗳𝗲̂𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗢𝘂𝗮𝗴𝗮 𝟮𝟬𝟬𝟬.

Acteurs institutionnels, fournisseurs miniers, sociétés minières, partenaires techniques et financiers prennent part aux travaux, traduisant l’importance stratégique de ce cadre d’échanges pour le secteur minier burkinabè.

Les premières communications et rencontres témoignent de la qualité des échanges, de l’engagement des parties prenantes et de la volonté commune de structurer durablement l’écosystème minier national.

📸 Retour en images sur les premiers temps forts.

#JFM2025 #ABSM #SecteurMinier #TempsForts