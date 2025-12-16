Communiqué | ABSM : Mobilisation effectuée autour de la 5e journée du Fournisseur Minier

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 5 heures
0 Moins d’une minute
Partage

La 𝟱ᵉ 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲́𝗲 𝗱𝘂 𝗙𝗼𝘂𝗿𝗻𝗶𝘀𝘀𝗲𝘂𝗿 𝗠𝗶𝗻𝗶𝗲𝗿 connaît une forte mobilisation dès son ouverture à la 𝗦𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗳𝗲̂𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗢𝘂𝗮𝗴𝗮 𝟮𝟬𝟬𝟬.

Acteurs institutionnels, fournisseurs miniers, sociétés minières, partenaires techniques et financiers prennent part aux travaux, traduisant l’importance stratégique de ce cadre d’échanges pour le secteur minier burkinabè.

Les premières communications et rencontres témoignent de la qualité des échanges, de l’engagement des parties prenantes et de la volonté commune de structurer durablement l’écosystème minier national.

📸 Retour en images sur les premiers temps forts.

#JFM2025 #ABSM #SecteurMinier #TempsForts

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 5 heures
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Communiqué | Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI) : Avis de recrutement d’un(e) Agent(e) de Bureau

il y a 14 heures

AGL met l’Afrique en mouvement à l’occasion de la CAN 2025

il y a 1 jour

Communiqué | 5ᵉ Journée du Fournisseur Minier 2025 : Ouverture officielle le 16 décembre à Ouaga 2000

il y a 1 jour

SITARAIL poursuit le renforcement et le renouvellement de son parc de matériel

il y a 2 jours

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page