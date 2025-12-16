Droits humains et droit international humanitaire : Le CIMDH fait le bilan de 20 ans d’actions au Burkina Faso

À l’occasion de son 20ᵉ anniversaire, le Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH), en collaboration avec l’ONG néerlandaise PAX, a organisé, le mardi 16 décembre 2025, une table ronde réunissant des acteurs clés des droits humains. Les échanges ont porté sur le thème « Préserver l’image et la crédibilité internationale du Burkina Faso à travers le respect des obligations en droits humains et en droit international humanitaire ».

Créé par décret en Conseil des ministres le 23 février 2005, le CIMDH est une structure technique d’appui au Gouvernement en matière de droits humains et de droit international humanitaire. Il regroupe seize ministères et joue un rôle central dans la promotion et la diffusion des normes internationales au Burkina Faso.

Après deux décennies d’existence, et dans un contexte marqué par la dynamique de réformes en cours au Burkina Faso, cette table ronde visait à dresser le bilan des 20 ans d’actions du CIMDH, à renforcer sa visibilité et à réfléchir aux réformes nécessaires pour adapter son fonctionnement à la Révolution progressiste populaire.

Représentant le ministre en charge de la Justice, Juli Rose Ouédraogo a rappelé les objectifs de la rencontre. Il s’agit, selon elle, de réfléchir aux voies et moyens permettant de préserver la crédibilité internationale du Burkina Faso, tout en respectant ses engagements en matière de droits humains et de droit international humanitaire. Elle a également exprimé les attentes du Gouvernement à l’endroit des participants.

« Nous attendons des propositions concrètes sur la manière de concilier efficacement la lutte contre le terrorisme, le respect des droits humains et celui du droit international humanitaire », a-t-elle déclaré.

De son côté, le secrétaire permanent du CIMDH, Abdoul Moumouni Ouédraogo, a estimé que le bilan des vingt années d’existence du comité est globalement satisfaisant. « Aujourd’hui, le comité interministériel du Burkina Faso se positionne comme l’une des expériences réussies en matière de diffusion du droit international humanitaire dans la sous-région, voire sur le continent africain. Notre ambition est de maintenir ce flambeau et d’aller encore plus loin », a-t-il souligné.

Il a également précisé que l’organisation de cette table ronde a bénéficié de l’appui de l’ONG PAX, une organisation engagée dans la promotion de la paix. Présente au Burkina Faso depuis 2021, PAX collabore avec le CIMDH depuis début 2025 dans le cadre du programme « Sécurité humaine au Burkina Faso », prévu pour s’étendre jusqu’en 2030.

Cette rencontre marque ainsi une étape importante dans la réflexion sur le renforcement institutionnel du CIMDH et la consolidation de l’image du Burkina Faso sur la scène internationale, dans un contexte sécuritaire et politique exigeant.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24