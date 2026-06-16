Coupe du monde 2026 : Des affrontements entre supporters algériens et argentins à Times Square

À quelques heures du match très attendu entre l’Algérie et l’Argentine dans le cadre de la Coupe du monde 2026, des incidents ont éclaté ce mardi 16 juin dans le quartier de Times Square, à New York, rapporte MC Sport.

Habituellement animé par une ambiance festive depuis le début du tournoi, le célèbre « Carrefour du monde » a été le théâtre de heurts entre supporters des deux sélections. Selon plusieurs témoignages, des échanges verbaux ont rapidement dégénéré en affrontements physiques au milieu de la foule.

Les incidents se sont produits alors que des centaines de fans venus de différents pays se retrouvaient dans les rues de Manhattan pour célébrer l’événement. Des supporters français, sénégalais et d’autres nationalités étaient également présents lorsque la tension est montée entre groupes algériens et argentins.

Face à la dégradation rapide de la situation, les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser les protagonistes et rétablir le calme. Selon des informations relayées par plusieurs médias, au moins une personne aurait été interpellée.

Ces incidents surviennent à la veille de l’entrée en lice de l’Algérie face à l’Argentine, championne du monde en titre. La rencontre est prévue à l’Arrowhead Stadium de Kansas City, dans le Missouri, où plusieurs milliers de supporters des deux nations sont attendus.

Après avoir manqué les éditions 2018 en Russie et 2022 au Qatar, les Fennecs espèrent créer la surprise face à l’Albiceleste de Lionel Messi dans ce match du groupe J, qui comprend également l’Autriche et la Jordanie.