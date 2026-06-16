Banfora : Le projet PLURIELLES remet du matériel de 112 millions FCFA à 35 coopératives féminines

Le projet PLURIELLES a procédé, le jeudi 11 juin 2026 à Banfora, à la remise officielle de matériels, d’équipements et d’intrants de production à 35 sociétés coopératives féminines des provinces de la Comoé et de la Léraba. D’une valeur globale de 112 millions de francs CFA, cet appui vise à renforcer les capacités productives des bénéficiaires et à promouvoir leur autonomisation économique.

La cérémonie a réuni les autorités administratives, coutumières et religieuses de la région de Tannounya, les responsables du projet, les partenaires techniques et financiers ainsi que les femmes bénéficiaires. Pour les coopératives, cette dotation constitue une étape importante dans le développement de leurs activités génératrices de revenus.

Secrétaire du Groupe Gnonkon Demê de Douna, Aïcha Coulibaly, a exprimé sa reconnaissance envers le projet. Elle a salué les formations reçues sur la gestion et le fonctionnement des coopératives, la littératie financière, etc. estimant que cet accompagnement a considérablement renforcé les capacités organisationnelles des femmes.

Un accompagnement structuré autour de 50 coopératives

Selon le directeur du projet PLURIELLES, Dr Issa Siribié, l’initiative s’inscrit dans une démarche globale associant santé et droits sexuels et reproductifs, autonomisation économique et accès à la justice.

Il a rappelé que le projet accompagne 50 sociétés coopératives féminines réparties équitablement entre les provinces de la Comoé et de la Léraba.

Après une première cohorte de 15 coopératives soutenues en 2025 avec un financement de 32 millions FCFA, une deuxième cohorte de 35 coopératives bénéficie cette année d’un appui plus conséquent.

« Le financement de ce jour est l’aboutissement d’un programme d’accompagnement de deux ans », a-t-il indiqué, soulignant que les bénéficiaires ont été préalablement formées et accompagnées dans l’élaboration de plans d’affaires simplifiés permettant d’identifier leurs besoins réels.

Le matériel remis ce 11 juin 2026, en présence du gouverneur et des structures déconcentrées de l’Etat, est composé de motoculteurs, de décortiqueuses de riz, de maïs et de fonio, de métiers à tisser à large bande, de machines à griller les noix de karité (torréfacteurs), de semoirs manuels pneumatiques, d’amandes de karité, de charrettes, de charrues à traction animale, d’équipements de protection individuelle, de matériels destinés à la production de savon et de beurre de karité, ainsi que de matériels et équipements pour l’élevage de volailles, le tout pour une valeur estimée à 112 millions de francs CFA.

“Dans l’optique de garantir la qualité de ces acquisitions, nous avons sollicité l’accompagnement des structures techniques déconcentrées de l’État de la région des Tannounyan pour l’élaboration des spécifications techniques de ces équipements, matériels et intrants de production”, a souligné Dr Issa SIRIBIE.

Un investissement au service du développement local

Pour le gouverneur de la région de Tannounya, Patrice Yeye, cette remise de matériels intervient dans un contexte où l’agriculture, l’élevage et la transformation des produits locaux occupent une place stratégique dans le développement économique du pays.

Dans son intervention, il a salué le rôle central des femmes dans la dynamique de développement régional. Comparant les bénéficiaires à « un champ fertile » disposant d’un immense potentiel, il a estimé que les équipements remis constituent les outils nécessaires pour transformer ce potentiel en prospérité.

Pour lui, cet accompagnement apporté aux sociétés coopératives de femmes est aligné sur le schéma de transformation structurelle du Plan RELANCE 2026-2030 du Gouvernement du Burkina Faso, notamment en ce qui concerne l’amélioration de la productivité agro-sylvo-pastorale.

Pour lui, ce don contribuera assurément à renforcer l’autonomisation des femmes, d’autant plus qu’il est convaincu que l’agriculture et l’élevage constituent des secteurs stratégiques dans la mise en œuvre de la Révolution progressiste et populaire actuellement en marche comme souligné plus haut.

Le gouverneur a également invité les bénéficiaires à faire un usage responsable du matériel reçu afin d’accroître leur productivité, leurs revenus et leur autonomie économique.

La coopération canadienne saluée

Les responsables du projet ont tenu à remercier le gouvernement canadien, le peuple canadien et Affaires mondiales Canada pour leur soutien financier, ainsi que les organisations membres du consortium de mise en œuvre que sont Santé Monde, Avocats sans frontières Canada et SOCODEVI.

Au-delà de l’appui matériel, les promoteurs du projet mettent en avant les résultats déjà enregistrés auprès de la première cohorte de bénéficiaires. Certaines coopératives ont réussi à améliorer leurs performances et à envisager des démarches de certification et de labellisation de leurs produits.