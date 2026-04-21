Cérémonie de clôture de la 3ème cohorte de la Relève Générationnelle du Projet PLURIELLES

La clôture de la troisième cohorte du programme de relève générationnelle porté par le projet PLURIELLES a eu lieu le lundi 20 avril 2026 à Ouagadougou. Cette initiative a permis à dix jeunes juristes de terminer un stage d’immersion professionnelle dans le domaine des droits humains.

Le programme de relève générationnelle, destiné aux jeunes juristes, franchit une nouvelle étape avec cette troisième promotion. Ce projet ambitieux offre un parcours complet, à savoir une formation théorique intensive de deux semaines suivies d’un stage pratique de six mois.

En effet, ces immersions se déroulent au sein de cabinets d’avocats et d’organisations de défense des droits des femmes.

De 2023 à ce jour, 104 jeunes juristes ont été formé·e·s et accompagné·e·s, renforçant leurs compétences et leur professionnalisation pour défendre les droits humains et soutenir les victimes.

Des femmes comme Reine GUIRE, responsable de la Clinique juridique de l’Association des Femmes juristes du Burkina, ont pu s’insérer professionnellement grâce à ce programme. D’eux mêmes, des jeunes se regroupent en réseau, aujourd’hui constitué de plus d’une centaine de membres, et travaillent à favoriser la paix et une justice équitable,

Selon Issa Siribié, directeur du projet, l’objectif est clair. Il s’agit d’outiller la nouvelle génération pour promouvoir les droits humains. Ainsi, le programme met un accent particulier sur les droits sexuels et reproductifs des femmes et des adolescentes ; le cadre juridique national et international et les mécanismes de protection et de réparation des violations.

« Depuis son lancement en 2023, ce programme a déjà bénéficié à 104 jeunes juristes. Pour la 3ème cohorte, 36 femmes juristes ont participé à la phase théorique, et 10 d’entre elles ont été retenues pour le stage pratique », a précisé Issa Siribié.

Un bilan satisfaisant pour l’insertion professionnelle

À l’issue des six mois de stage, le directeur de projet s’est réjoui des résultats obtenus, encourageant les bénéficiaires à maintenir leur dynamisme. Pour les stagiaires, ce programme est une véritable passerelle vers l’emploi.

D’ailleurs, Fatimata Yago, porte-parole des stagiaires a témoigné que « ce programme a comblé le fossé entre l’université et la vie professionnelle. Nous avons renforcé nos compétences techniques et maîtrisé des outils numériques essentiels ».

En guise de soutien à leur future carrière, les stagiaires ont reçu des attestations et du matériel informatique. En retour, elles se sont engagées à devenir des ambassadrices des droits sexuels et reproductifs, notamment via la mise en place d’une clinique juridique mobile et d’une plateforme d’information numérique.

À travers la formation, l’appui institutionnel des partenaires, le mentorat à l’endroit des jeunes juristes et l’accompagnement technique, le projet PLURIELLES a favorisé l’émergence d’une nouvelle génération de défenseur·e·s des droits humains au Burkina Faso, capable d’agir tant au niveau communautaire que judiciaire.

La transmission : un pilier du projet PLURIELLES

Quant à Me Lenga S.J.F. de Chantal, avocate au barreau du Burkina et représentante des maîtres de stages, elle a salué l’engagement du projet PLURIELLES et de ses partenaires. En outre, elle a souligné que ces stagiaires sont désormais prêtes à agir en tant que « futures défenseures des droits des femmes ». Pour elle, la transmission des connaissances est le levier essentiel pour créer des acteurs engagés dans la société burkinabè.

À propos du projet PLURIELLES

Pour rappel, le projet PLURIELLES « Renforcer la santé et les droits sexuels et reproductifs au Bénin, au Burkina Faso et au Mali » est financé par Affaires mondiales Canada (AMC). Il est mis en œuvre par le consortium formé de Santé Monde, Avocats sans frontières Canada (ASFC) et la Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI).

D’une durée prévue de sept ans, ce projet intervient dans les secteurs de la santé, du développement économique et des droits humains. PLURIELLES vise ultimement un exercice accru des droits humains relatifs à la santé par les personnes en situation de vulnérabilité, en particulier les femmes et les adolescentes.