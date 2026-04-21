SNC 2026 : « Tout est fin prêt », rassure le Comité d’organisation

‎À seulement quatre jours de l’ouverture de la 22ᵉ édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), l’effervescence monte à Bobo-Dioulasso. Ce mardi 21 avril 2026, le Comité National d’Organisation (CNO) a tenu un point de presse pour faire l’état des lieux des préparatifs.

‎Fidèle Tamini, président du CNO, s’est montré particulièrement serein face aux Hommes de média. Selon lui, le compte à rebours final est entamé sous les meilleurs auspices. Depuis l’installation officielle des équipes le 20 février dernier, la machine organisationnelle n’a pas cessé de tourner.

‎« Le pays des Hommes intègres est prêt à accueillir et à émerveiller le monde ici à Bobo-Dioulasso », a-t-il affirmé avec conviction.

‎Cette assurance s’appuie sur les conclusions de l’assemblée générale du 10 avril dernier. Placée sous l’œil vigilant du ministre de la Culture, cette rencontre avait permis de valider des avancées jugées majeures par le comité technique.

‎L’édition 2026 se distingue par une dimension diplomatique et fraternelle sans précédent. En effet, la SNC est couplée cette année à la 2ᵉ édition de la Semaine de la fraternité de l’Alliance des États du Sahel (AES).

‎En tant que président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le Burkina Faso met les petits plats dans les grands pour ses voisins. « Des Délégations attendues, les Sites stratégiques, et le Plateau spécial AES », a énuméré Fidèle Tamini.

‎Entre innovations structurelles et renforcement des liens géopolitiques par l’art, cette 22ᵉ édition promet d’être un cru historique pour le rayonnement du Burkina Faso.