Santé de la reproduction : Le Réseau Africain pour l’Éducation et la Santé (RAES) mobilise les médias de quatre pays pour renforcer l’impact du programme « C’est la vie ! »

Le Réseau Africain pour l’Éducation et la Santé (RAES) a réuni, les 2 et 3 juillet 2026, à Toubab Dialaw, au Sénégal, des professionnels des médias venus du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal à l’occasion de l’atelier de lancement officiel des activités de l’Alliance Média dans le cadre de la phase II du programme « C’est la vie ! ».

Cette rencontre visait à renforcer les capacités des journalistes et médias partenaires afin d’améliorer la production de contenus médiatiques de qualité sur les droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR), l’égalité de genre et l’autonomisation des jeunes.

La phase II du programme C’est la vie ! ambitionne de favoriser l’adoption de comportements plus sûrs et respectueux des droits en santé sexuelle et reproductive ainsi que de l’égalité de genre chez les adolescents et les jeunes, avec une attention particulière portée aux jeunes filles et aux jeunes femmes âgées de 15 à 35 ans.

Le programme entend leur permettre de faire des choix éclairés et de bénéficier d’un accès équitable aux services et produits de santé sexuelle et reproductive dans les quatre pays d’intervention : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Sénégal.

Le programme repose notamment sur le renforcement de l’autonomisation des jeunes filles et des jeunes femmes afin de contribuer à un rééquilibrage des rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes et de favoriser un accès équitable aux services de santé sexuelle et reproductive.

Marie Wade, responsable marketing et communication du programme C’est la vie ! au sein du RAES, a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans une série d’activités de renforcement des capacités des partenaires techniques, notamment les médias des quatre pays d’intervention.

« Ce serait l’occasion de faire une formation, un atelier très pratique avec nos représentants journalistes. Nous avons pu réaliser un plan de travail pour les prochains six mois. Les productions sur les thématiques que nous défendons à savoir la santé des jeunes, l’autonomisation des femmes et des filles, et tout ce qui est santé reproductive ou encore planification familiale », a-t-il expliqué.

Elle a rappelé que le RAES a progressivement construit une solide alliance de journalistes issus du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. « Cette année, nous avons voulu une stratégie vraiment gagnante à savoir le fait d’avoir quatre superviseurs journalistes dans les pays entourés d’autres journalistes pour les accompagnés dans le travail », a-t-elle ajouté.

Selon elle, cette approche favorise une production accrue de contenus de sensibilisation destinés aux communautés. « Avec cette approche, le RAES parvient à produire plusieurs contenus informatifs pour les communautés, et nous sommes en train de changer la donne avec le programme C’est la vie ! », a-t-il appuyé.

Marie Wade a également annoncé le déploiement de la saison 4 – Nouvelle Génération de C’est la vie ! sur les radios partenaires. « Ça sera des émissions décentralisées et des actions de communication 360° partout dans les pays d’intervention », a-t-elle précisé.

Pour sa part, Rabi Sam, la chargée de projets communautaires et médias du programme « C’est la vie ! »au RAES, est revenue sur l’approche de communication à 360°, conçue pour promouvoir le changement social et comportemental en matière de droits en santé sexuelle et reproductive.

« En lien également avec l’égalité de genre. Il s’agit d’une initiative mise en œuvre avec l’accompagnement technique et financier de plusieurs partenaires notamment l’Agence française de développement. Donc le programme s’inscrit sur les priorités et stratégies nationales dans des différentes zones dans lesquelles nous intervenons notamment la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal », a-t-elle indiqué.

Elle a expliqué que plusieurs sessions de formation seront organisées afin de permettre aux partenaires de mieux s’approprier les différents outils développés dans le cadre du programme.« Nous avons parler tout à l’heure de changement social et comportemental, donc sur les bases des quatre saisons de la série C’est la vie ! nous avons produit une panoplie d’outils qui sont utilisés au niveau communautaire mais également sur le digital », a-t-elle poursuivi.

L’objectif, selon elle, est de doter les partenaires des compétences nécessaires pour exploiter efficacement ces outils dans leurs actions de sensibilisation. « Il s’agit d’abord d’un atelier sur la saison 2 de la radio parce que le média est un canal très privilégié dans le cadre de nos activités, nous allons accompagner les partenaires médias pour qu’ils puissent utiliser le kit d’animation pédagogique avec les outils de la radio », a-t-elle fait savoir.

Créé en 2004, le RAES s’est imposé comme un acteur de référence en Afrique dans le domaine du changement social et comportemental (Social and Behavior Change – SBC) ainsi que dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive et de l’égalité de genre.

À travers des stratégies de communication innovantes adaptées aux réalités locales, l’organisation accompagne les communautés, en particulier les jeunes, vers des décisions éclairées et responsables en matière de santé et de droits.

W.S de retour de Toubab Dialaw (Sénégal)

Burkina 24