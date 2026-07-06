Grand Prix ACTIF acte 6 : Le comité lance l’appel à candidatures nationales à Ouagadougou

Dans le cadre du lancement officiel de la sixième édition du Grand Prix international de la communication, de la traduction et de l’innovation du Faso (ACTIF), le comité d’organisation a levé le voile sur les différentes articulations de ce rendez-vous. La rencontre s’est tenue le samedi 4 juillet 2026 à Ouagadougou.

Porté par l’Association des communicateurs, des traducteurs et des innovateurs du Faso, le Grand Prix international de la communication, de la traduction et de l’innovation du Faso se veut une plateforme qui célèbre l’excellence, encourage l’innovation et valorise les acteurs du secteur de la communication, de la traduction et de l’innovation.

Son ambition est de faire de la langue un instrument de rapprochement, de la promotion d’une communication responsable et l’accompagnement de l’innovation capable d’apporter des solutions aux défis de nos sociétés.

À travers cette initiative, l’association réaffirme sa conviction que la diversité linguistique constitue une richesse et que la communication est un outil essentiel de développement, de paix et de cohésion sociale. Pour le président de l’association, El Hadj Amadè Adama Soro, il s’agit à terme de susciter une saine émulation entre les passionnés de la communication, de la traduction et de l’innovation.

Sixième du genre, cette édition 2026 est officiellement ouverte avec une innovation majeure, celle de la prise en compte des candidatures de toutes les régions du pays. « Conformément à nos ambitions, nous avons voulu que cette sixième édition soit plus élargie, avec une forte participation sur le plan national », a précisé le président de l’association.

Activité phare du Grand Prix ACTIF, la traduction se déroule sous forme de composition. Elle réunit des candidats dans deux catégories distinctes : la catégorie des langues nationales et celle des langues internationales.

Au niveau des langues nationales, on retrouve entre autres : Français – Mooré, Français – Dioula, Français – Fulfuldé, Français – Gulmancé, Français – Gurunsi, Français – Bissa, Français – Dagara. Pour la catégorie des langues internationales, il y a Français – Anglais, Français – Allemand, Français – Russe, Français – Espagnol, Français – Chinois, Français – Turc, Français – Arabe.

Aux côtés de la traduction, figurent la communication et l’innovation. Selon El Hadj Amadè Adama Soro, ces deux domaines ne font pas l’objet de compétition. Le choix des lauréats est laissé à l’appréciation d’un jury, en fonction des efforts et actions menés par les acteurs proposés. Ils constituent essentiellement les catégories des prix spéciaux de l’événement.

« Au niveau de la communication et de l’innovation, nous allons identifier les métiers ou secteurs qui n’ont pas été pris en compte lors des éditions passées. Plus on avance, plus il y a de nouvelles donnes. L’idée donc est d’élargir le champ pour une plus grande prise en compte des secteurs d’activités », a-t-il soutenu.

A noter que les anciens lauréats de catégories données ne peuvent postuler que dans une autre catégorie. La réception des candidatures est prévue du 6 juillet au 30 septembre 2026. Quant à l’administration des épreuves, elle se déroulera entre le 3 ou le 10 octobre 2026 à Ouagadougou. Les inscriptions sont recevables aux numéros suivants : 78 03 24 11 / 77 17 01 72.