Connectivité en RDC : Un pont géant sur la Lualaba et 206 km de routes en chantier

En République démocratique du Congo, le gouvernement poursuit son ambition de renforcer la connectivité nationale. Dans cette dynamique, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a procédé, le mercredi 1er juillet 2026, à la signature de trois contrats de travaux portant sur la modernisation d’un tronçon stratégique de la Route nationale n°2 (RN2) et la construction d’un pont sur la rivière Lualaba, rapporte l’ouragan.

Les contrats ont été conclus avec les entreprises chinoises China First Highway Engineering Company Limited, Sinohydro Bureau 14 et le groupement China Jiangxi International Economic. Ils s’inscrivent dans le cadre du Projet d’appui à la connectivité et au transport (PACT), financé par la Banque mondiale.

Les travaux concernent le bitumage de 206 kilomètres de route entre Mbanga et la rivière Lualaba. Le chantier est réparti en deux lots d’environ 100 kilomètres chacun afin de faciliter son exécution. Ces nouvelles infrastructures viendront compléter les 280 kilomètres déjà en cours d’aménagement entre Mbuji-Mayi, Kabinda et Mbanga, portant à 480 kilomètres le linéaire de routes modernisées sur cet axe.

« Nous saluons l’aboutissement de ce processus. La RN2 est l’exemple parfait de notre nouvelle approche : bâtir des routes modernes qui intègrent dès leur conception des dispositifs innovants, tels que des aires de repos et des galeries techniques pour les réseaux. C’est un pas de géant pour l’ingénierie routière en RDC », a déclaré John Banza.

Au-delà des infrastructures routières, le projet prévoit l’installation de réservations destinées au déploiement futur de la fibre optique et des réseaux de transport d’énergie électrique, illustrant une approche intégrée du développement.

Un pont de 714 mètres sur la rivière Lualaba

L’un des ouvrages majeurs du projet est la construction d’un pont de 714 mètres sur la rivière Lualaba. Selon le ministre, il deviendra le troisième plus long pont construit sur le fleuve Congo.

« Bien qu’il soit plus court d’environ 30 mètres que le pont Maréchal, notre infrastructure aura l’avantage inédit d’intégrer deux fois deux voies de circulation », s’est-il réjoui.

Le pont sera réalisé en 24 mois, tandis que les travaux routiers sont prévus sur une durée de 36 mois. Le coût des travaux routiers est estimé à 150 millions de dollars américains, auxquels s’ajoutent 37 millions de dollars pour la construction du pont, soit un investissement global de 187 millions de dollars.

Les trois entreprises disposent d’un délai de quatre mois pour mobiliser leurs équipements et installer leurs bases de chantier. Le démarrage effectif des travaux est annoncé pour octobre 2026.

Selon les autorités congolaises, ce projet contribuera au désenclavement des provinces du Kasaï oriental, de la Lomami, du Maniema et du Sud-Kivu, tout en renforçant leur intégration économique et en améliorant la circulation des personnes et des marchandises sur cet axe stratégique.