Développement personnel par la littérature : Ibrahim Dem révèle « Les pouvoirs divins de l’homme » à Ouagadougou

Ibrahim Dem, spécialiste en management et marketing, a dédicacé son ouvrage « Les pouvoirs divins de l’homme », un essai de développement personnel de 182 pages. Cette œuvre traite des pouvoirs peu exploités que recèle chaque individu, non pas des pouvoirs acquis de l’extérieur, mais des capacités internes à développer.

Dans la présentation de l’œuvre, Ibrahim Dem explique que son livre aborde les pouvoirs peu exploités que contient chaque individu, insistant sur le fait qu’il s’agit de capacités internes à cultiver, et non de pouvoirs acquis de l’extérieur.

Il évoque des notions telles que la pensée, l’imagination, la foi, la parole créatrice, la vision et d’autres forces spirituelles qui, utilisées pleinement, peuvent engendrer des changements profonds dans la vie.

« Je parle un peu de la pensée, de l’imagination, de la foi. À la vision, il y a plein d’autres pouvoirs qui entrent à l’intérieur de l’homme que, s’il sait utiliser, il peut quand même faire des merveilles sur cette terre-là », a déclaré l’auteur.

Ibrahim Dem a partagé une anecdote illustrant l’usage quotidien du pouvoir de la parole dans sa vie, notamment un épisode où il a évité un accident grâce à la force de sa pensée positive. Kouila Marceline, coach d’entreprise et consultante en stratégie, a présenté le livre comme une œuvre « importante, accessible et fluide, apportant des principes universels appliqués par l’auteur dans sa vie entrepreneuriale et personnelle ».

Elle a même comparé le processus de réussite dans la vie à la préparation méticuleuse d’un plat. Pour aller plus loin, elle a souligné que l’auteur a rassemblé dans son livre tous les ingrédients essentiels à la création d’une réalité désirée : la pensée créatrice, la parole, le silence et la gratitude.

Coach Issa Démé, éditeur de l’ouvrage et mentor de l’auteur, a raconté la progression de Dem Ibrahim depuis son écoute attentive jusqu’à la publication de son livre. Il a insisté sur l’importance d’écrire pour laisser une trace et inspirer les générations futures.

Il a aussi appelé les auteurs à dépasser la peur de l’insuffisance pour partager leurs œuvres, même imparfaites, car c’est en écrivant que l’on progresse.

« Une fois que vous écrivez, que vous soyez petit ou que vous soyez grand, vous êtes dans la cour des grands. Parce que, désormais, le monde parlera de vous à tout le monde », a-t-il affirmé.

Issa Démé a également mis en avant la mission sociale de sa maison d’édition ACRI, qui accompagne les auteurs, souvent aux moyens limités, dans tout le processus de création, de l’écriture à la promotion. Il a souligné que l’écriture libère une créativité et une confiance en soi indispensables, quelle que soit la formation ou le statut social.