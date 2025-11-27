La 2e cohorte des VDP agricoles reçoit les bénédictions des ministres Sombié du Burkina et Mahaman du Niger

Le Colonel Mahaman Elhadj Ousmane, ministre de l’Agriculture et de l’élevage du Niger, accompagné, entre autres, du Commandant Ismaël Sombié, ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des ressources animales du Burkina Faso, a visité le centre national de formation des VDP agricoles, sis à Badnoogo, à la périphérie Est de la ville de Ouagadougou, le mercredi 26 novembre 2025.

« Je suis émerveillé M. le ministre de voir des compatriotes de l’AES dire oui à l’appel du Président du Faso… », s’est exclamé le ministre nigérien de l’Agriculture et de l’élevage, le Colonel Mahaman Elhadj Ousmane.

Félicitant son homologue et donc tous les acteurs et initiateurs de cette entreprise, le Colonel Mahaman a fait savoir que son pays s’inscrit dans cette même dynamique d’autoprise en charge alimentaire, notamment à travers l’ambitieux programme dénommé « un village, un périmètre agricole ; une commune, un périmètre agricole ».

Aux VDP agricoles, il a rappelé ce message : « Notre souveraineté alimentaire, notre sécurité ». Et de les inviter à être « des soldats, des citoyens engagés pour la Confédération (Ndlr, AES) ».

Le Commandant Ismaël Sombié, ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des ressources animales du Burkina Faso, a fait comprendre que l’occasion faisant le larron, lui et son homologue ont trouvé opportun de venir souhaiter la bienvenue aux VDP agricoles, un bon séjour et un apprentissage fructueux au centre.

Cette visite, a-t-il aussi laissé entendre, vise à encourager cette seconde cohorte de VDP agricoles qui font leur entrée audit centre. « On vous souhaite d’être utiles, utiles à votre nation », a en somme déclaré le ministre d’État.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24