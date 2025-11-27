La 2e cohorte des VDP agricoles reçoit les bénédictions des ministres Sombié du Burkina et Mahaman du Niger

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 Temps de lecture 1 minute
0-0x0-1-0-{}-0-0#
Partage

Le Colonel Mahaman Elhadj Ousmane, ministre de l’Agriculture et de l’élevage du Niger, accompagné, entre autres, du Commandant Ismaël Sombié, ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des ressources animales du Burkina Faso, a visité le centre national de formation des VDP agricoles, sis à Badnoogo, à la périphérie Est de la ville de Ouagadougou, le mercredi 26 novembre 2025.

« Je suis émerveillé M. le ministre de voir des compatriotes de l’AES dire oui à l’appel du Président du Faso… », s’est exclamé le ministre nigérien de l’Agriculture et de l’élevage, le Colonel Mahaman Elhadj Ousmane.

(En boubou orange) Le Colonel Mahaman Elhadj Ousmane, ministre de l’Agriculture et de l’élevage du Niger s’est dit « émerveillé »

Félicitant son homologue et donc tous les acteurs et initiateurs de cette entreprise, le Colonel Mahaman a fait savoir que son pays s’inscrit dans cette même dynamique d’autoprise en charge alimentaire, notamment à travers l’ambitieux programme dénommé « un village, un périmètre agricole ; une commune, un périmètre agricole ».

Des VDP agricoles attentifs aux messages de leurs hôtes

Aux VDP agricoles, il a rappelé ce message : « Notre souveraineté alimentaire, notre sécurité ». Et de les inviter à être « des soldats, des citoyens engagés pour la Confédération (Ndlr, AES) ».

(Micro en main) Le Commandant Ismaël Sombié, ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des ressources animales du Burkina Faso, souhaitant la bienvenue à la 2e cohorte de VDP agricoles

Le Commandant Ismaël Sombié, ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des ressources animales du Burkina Faso, a fait comprendre que l’occasion faisant le larron, lui et son homologue ont trouvé opportun de venir souhaiter la bienvenue aux VDP agricoles, un bon séjour et un apprentissage fructueux au centre.

Cette visite, a-t-il aussi laissé entendre, vise à encourager cette seconde cohorte de VDP agricoles qui font leur entrée audit centre. « On vous souhaite d’être utiles, utiles à votre nation », a en somme déclaré le ministre d’État.

Lire aussi : Burkina Faso I Terre, sueur et espoir : Des VDP agricoles cultivent la souveraineté alimentaire

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Serge Pacome ZONGO

Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

Articles similaires

Le Marathon International de la Taanjiama, Acte 2, revient du 4 au 6 décembre pour célébrer la résilience dans la région du Gulmu

il y a 12 minutes

Nuits Atypiques de Koudougou (NAK) : Zakaria Zongo met en lumière les perles de protection et l’artisanat de Sabou

il y a 9 heures

FIED 2025 : Le Président Ibrahim Traoré exhorte les femmes à guider la transformation de l’Afrique

il y a 9 heures

AES : Les ministres des Affaires étrangères présentent l’avancement des travaux au Président Ibrahim Traoré

il y a 11 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page