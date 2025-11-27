Le Marathon International de la Taanjiama, Acte 2, revient du 4 au 6 décembre pour célébrer la résilience dans la région du Gulmu

La deuxième édition du Marathon International de la Taanjiama, organisée par l’association Le Cercle TIN FII, se tiendra du 4 au 6 décembre 2025 à Fada N’Gourma. L’édition de cette année a pour thème « Sport et culture pour un Gulmu résilient ». Ce cadre se veut un moyen de rassembler les fils et filles de la région autour d’activités sportives et culturelles. L’événement a également pour objectif de servir de vitrine marketing pour cette région du Burkina Faso. Cette année, il est prévu de recevoir plus de 1 500 athlètes et plus de 80 000 spectateurs.

​Partant du constat que la région du Gulmu manquait d’activités récréatives et de communion pour sa jeunesse, l’association Le Cercle TIN FII a décidé d’organiser annuellement le Marathon International de la Taanjiama.

L’idée est de créer un cadre de communion entre les jeunes de la région tout en offrant un moyen de vendre l’image de la région tant au pays qu’à l’international.

​L’événement se tiendra en plusieurs phases, notamment une activité d’endurance dénommée Le Parcours de la Résilience, un semi-marathon de 21 km, une course pour les juniors (moins de 18 ans) sur 5 km, et un Village du Marathon.

« Un marathon c’est 42 km, mais nous avons décidé de commencer par les 21 km, qui est un semi-marathon. Avec la Fédération d’athlétisme, nous avons décidé de rester sur les 21 km pour une deuxième édition.

Nous avons trouvé qu’il n’est pas opportun actuellement de passer directement au 42 km, car nous voulons acquérir plus d’expériences », a clarifié le Président du Comité d’Organisation (PCO), Limaba Lompo.

​À écouter le président de l’association Cercle TIN FII, Dr Lamourdia Thombiano, plus d’une dizaine de pays sont déjà annoncés. Il s’agit, entre autres, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigéria, du Kenya, etc.

Cette année, l’utile sera joint à l’agréable à travers des formations sur l’intelligence artificielle, une contribution à l’initiative présidentielle Faso Maam, ainsi que l’animation du village. Toutes ces activités greffées au sport sont une façon de faire revivre la région, selon Dr Lamourdia Thombiano.

​« Le marathon international, c’est aujourd’hui un label. Nous avons tiré des leçons de la première édition, car nous avons vu l’impact, même économique, de l’événement. Depuis 2018, où il y avait eu le Tour du Faso, la ville de Fada n’avait plus vu la place de ses hôtels aussi pleins.

C’est pour ça que cette année, nous avons choisi d’élargir le champ des activités. Quand on fait le tour des autres régions, vous voyez qu’il y a toujours des activités. La région de l’Est n’avait plus cette possibilité », a détaillé le Président de l’association.

​Une soirée de récompense clôturera cette édition. Le vainqueur du semi-marathon repartira avec une enveloppe de 2 000 000 F CFA s’il est du sexe masculin, et 3 000 000 F CFA si c’est une dame qui l’emporte.

Pour le Comité d’organisation, tout le monde peut participer en s’inscrivant.Les frais d’inscription pour les 21 km sont de 5 000 F, pour les 5 km ils sont de 2 000 F, et 25 000 F pour les exposants. Les inscriptions pour les formations en IA sont gratuites et disponibles en ligne.

​Abdoul Gani BARRY

