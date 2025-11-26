Nuits Atypiques de Koudougou (NAK) : Zakaria Zongo met en lumière les perles de protection et l’artisanat de Sabou

La 30e édition des Nuits Atypiques de Koudougou (NAK) a démarré en force le 22 novembre 2025. Entre spectacles, marchés et expositions, l’événement brille de mille feux. Habitué des NAK depuis quelques années maintenant, Zongo Zakaria, président de l’association des personnes vivant avec un handicap à Sabou, expose sur les perles. Dans son stand, il explique la différence entre art et artisanat et partage les propriétés peu connues de leurs bracelets en œil de tigre et hématite, véritables boucliers contre les ondes négatives.

L’effervescence de l’exposition lors de la 30e édition des NAK a permis une rencontre avec Zakaria Zongo, président de l’Association des Personnes Vivant avec un Handicap de Sabou. Venu présenter le fruit du travail de ses membres, M. Zakaria a d’abord tenu à établir une distinction qui définit leur vocation.

« Nous sommes des artisans. L’artisan confectionne des objets variés destinés à la vente, tandis que l’artiste réalise une œuvre unique. Notre objectif est de vendre notre artisanat pour soutenir notre association », précise-t-il d’entrée.

Dans son stand, les visiteurs découvrent une gamme d’objets allant des sacs aux chapeaux de Saponé. Cependant, ce sont les bracelets de protection naturelle qui captivent l’attention et pour lesquels Zakaria se montre le plus passionné.

Il met en lumière l’un de leurs produits phares, un bracelet combinant l’œil de tigre et l’hématite. « Ces perles sont des perles de protection. Dans la foule, l’environnement génère des ondes négatives. Ces perles agissent comme des éponges, elles absorbent toutes ces mauvaises ondes pour ensuite vous donner tout ce qui est positif », explique-t-il.

Ensuite, Zakaria Zongo révèle le secret que « pas mal de gens portent les perles sans savoir l’utiliser ». A l’entendre, pour que la pierre continue de jouer son rôle de bouclier, il est indispensable de la nettoyer après l’avoir portée pendant une certaine période (environ six mois). Le rituel de purification s’effectue avec du sel gemme, un sel naturel et brut souvent utilisé pour le bétail.

« Il faut le purifier. Vous déposez le bracelet sur un tissu, puis vous mettez le sel gemme. Le sel va aspirer toutes les saletés que la perle a emmagasinées. Si vous ne purifiez pas, la perle finit par ne plus jouer son rôle », prévient-t-il.

Parlant du prix de vente des perles, il déplore la méconnaissance des diamètres des perles, ce facteur qui détermine le prix et la valeur d’un bracelet. « Le prix se vend en fonction du diamètre. Ça commence à 4, 6, 8, 10… Jusqu’à 16. Les gens comparent souvent sans savoir qu’un œil de tigre en diamètre 8 (plus petit) ne peut pas être au même prix », conclut-t-il.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24