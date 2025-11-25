Rayonnement international : Le juge burkinabè Anatole Kaboré remercie le MAECR-BE pour son accompagnement

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, le 24 novembre 2025, Anatole Kaboré, récemment élu juge au sein des tribunaux internes de l’Organisation des Nations Unies.

Au cours de cette rencontre, le magistrat burkinabè est venu exprimer sa profonde gratitude au ministre et à l’ensemble de ses collaborateurs pour le soutien constant dont il a bénéficié durant tout le processus ayant conduit à son élection en tant que juge au sein des tribunaux internes de l’Organisation des Nations Unies.

« Lorsque j’ai fini la phase technique, je suis venu informer SEM Karamoko Jean Marie Traoré qui a donné des instructions à ses équipes de me suivre et de m’accompagner », a confié le lauréat à sa sortie d’audience.

Le juge Anatole Kaboré dit avoir bénéficié d’une vaste campagne de lobbying déployée depuis le Burkina Faso jusqu’au niveau des instances onusiennes qui a beaucoup contribué à son élection.

Le lauréat a également exprimé sa reconnaissance à la plus haute autorité du pays, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré qui a impulsé une nouvelle vision sur l’expertise burkinabè à l’international.

Il dit surtout avoir été boosté dans cette élection par le l’image et le leadership du Chef de l’Etat. « L’image du Capitaine Ibrahim Traoré était pour nous comme une carte de visite pour beaucoup d’Etats et de représentants et cela a facilité beaucoup notre élection », a déclaré le juge Anatole Kaboré.

Le ministre en charge des Affaires étrangères et le ministre délégué chargé de la Coopération régionale, ont tous les deux félicité le compatriote pour cette distinction qui honore le pays des Hommes intègres et qui valorise l’expertise burkinabè.

Pour les premiers responsables du département en charge de la diplomatie burkinabè, chaque Burkinabè dont l’expertise et le talent sont reconnus à l’international est à la fois une fierté et un ambassadeur qui contribue à faire changer le regard sur le pays.

Tout en souhaitant plein succès au lauréat dans ses nouvelles fonctions, ils ont réaffirmé l’engagement du ministère à accompagner toute initiative visant à promouvoir l’expertise burkinabè à l’international.

En rappel, Anatole Kaboré, Juge et Conseiller d’État, a été élu le lundi 17 novembre 2025 au poste de Juge à temps partiel au Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies. Ce Tribunal est la juridiction interne chargée de régler les litiges entre l’ONU et ses employés.

Source : DCRP/MAECR-BE