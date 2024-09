Ligue du Centre de volleyball : Les duos Diane/Mireille et Aziz/Joseph sont les nouveaux champions du beach volleyball

publicite

La quatrième édition de la Coupe de la Ligue du Centre de beach volleyball s’est déroulée le samedi 7 septembre 2024 à l’Institut des Sciences des Sports et du Développement Humain (ISSDH) de Ouagadougou. Cette année, la paire Diane Tapsoba et Mireille Bandé a pris sa revanche en récupérant son titre chez les dames. Chez les hommes, Abdoul Aziz Ouédraogo et Joseph Nana sont les nouveaux champions.

Bien que le beach volleyball soit traditionnellement joué sur la plage, le Burkina Faso, sans accès à la mer, a su recréer les conditions nécessaires pour la pratique de ce sport. Un groupe de passionnés a eu l’idée ingénieuse de transformer un espace en terrain de beach volleyball en y ajoutant du sable.

Cela a permis à l’ancien joueur de l’équipe nationale de volleyball en salle, le Dr. Jean Augustin Somda, président de la Ligue du Centre de volleyball de lancer le championnat de la Ligue du Centre en beach volley. Dès sa première édition, la compétition a rencontré un franc succès jusqu’à la finale de la quatrième édition disputée ce samedi 7 septembre 2024.

La revanche de Diane et Mireille

Dans la finale chez les dames, la paire Diane Tapsoba/Mireille Bandé, championne en 2022, est face à la paire Fabiola Carelle Bila/Esther Minougou, qui les avaient détrônées en 2023. Déterminées à reprendre leur titre, Diane et Mireille entament le match avec vigueur. Elles profitent des erreurs de communication de leurs adversaires pour remporter le premier set 15-12.

Menées 1 set à 0, Diane et Mireille font preuve de résilience pour dominer le deuxième set 15-7. Sous l’œil attentif de Jean Augustin Somda, Diane et Mireille finalement arrache le troisième set 15-9, s’imposant ainsi 2 sets à 1.

« Nos adversaires étaient les championnes en titre de l’année passée. Nous avions une revanche à prendre et nous avons fait preuve de communication, de tolérance, de combativité et de détermination pour obtenir cette victoire », déclare Diane avec un sourire de satisfaction.

Chez les hommes, le suspense était également au rendez-vous. Troisièmes l’année passée, Abdoul Aziz Ouédraogo et Joseph Nana visaient le titre cette saison face à Cheick Alassane Koné, dit Bouba, et Hamdine Sanon. Aziz et Joseph montrent leur intention et dominent le premier set 15-5 grâce à leur expérience.

Cependant, Bouba et Hamdine ripostent en remportant le deuxième set 15-12, forçant un troisième set décisif. Plus expérimentés, Aziz et Joseph tirent parti des erreurs de placement de leurs adversaires pour s’imposer 15-12 et remporter le titre.

« Nous cherchions à prendre le titre cette année. C’était un adversaire difficile, mais notre expérience internationale nous a permis de l’emporter », a expliqué Abdoul Aziz Ouédraogo.

Les satisfactions du président

Douze paires chez les hommes et sept paires chez les dames, dont des équipes venues de Houndé et Ouahigouya, ont participé à cette compétition. Le Dr. Jean Augustin Somda, président de la Ligue du Centre de volleyball, visiblement satisfait, s’est réjoui de la qualité de cette compétition unique en son genre, organisée en une seule journée.

« C’est une compétition difficile pour les joueurs car ils doivent jouer toute la journée, ce qui est assez fatigant. Mais c’est aussi une épreuve de combativité et de détermination qui nous permet de voir jusqu’où peuvent aller nos athlètes », explique Jean Augustin.

Il salue la tenue de la compétition malgré les défis inhérents aux sports de main. « Dans les sports de main, il n’est pas évident de regrouper les ressources nécessaires pour organiser des activités régulières. Le volleyball en salle constitue nos activités régulières.

Chaque année, cette compétition représente un défi pour le groupe de la Ligue. Nous avons réussi à le relever. Nous sommes heureux de voir aujourd’hui ces jeunes venus de bien au-delà de la Ligue du Centre de volleyball », ajoute-t-il.

Un bilan positif

Le bureau dirigé par Jean Augustin Somda arrive en fin de mandat. Il a profité de cette occasion pour saluer le travail accompli par l’ensemble de ses collaborateurs et les acteurs du volleyball. Globalement, il juge son bilan satisfaisant.

A son compte l’organisation de la compétition de beach volleyball, la nomination et la formation d’entraîneurs régionaux, ainsi que la nomination du MVP lors de chaque compétition de la Ligue du Centre de volleyball, avec près de 105 maillots offerts aux meilleurs joueurs.

Cependant, il regrette de ne pas avoir réussi à organiser la Coupe de la Ligue du Centre de volleyball. Il espère que le futur bureau va s’appuyer ses ces acquis pour contribuer à un meilleur développement du volleyball dans la Ligue du centre.

