Beach volleyball : La Ligue du centre tient la 3e édition de son championnat

La Ligue du centre de volleyball a organisé la 3e édition de sa compétition de beach volleyball au sein de l’Institut supérieur des sciences de la santé et du développement humain (ISSDH) le samedi 23 septembre 2023. Cette compétition a réuni 14 paires en hommes et 12 paires en dames.

La paire Esther Minougou et Fabiola Bila a remporté la 3e édition du championnat régional de beach volleyball organisé par la Ligue du centre. Dans une finale en deux sets gagnants, elles se sont imposées 2 sets à 0 face à la paire Diane Tapsoba et Nematou Sakandé (21-15, 23-15). Chez les hommes, le sacre est revenu à la paire Faïçal Gawe et Romaric Sawadogo. Elle a remporté le trophée en battant la paire composée de Yacouba Konaté Isaac Bazi (21-09, 21-16).

Les vainqueurs sont repartis chacun avec la somme de 100 mille francs CFA pour chaque paire, un trophée, une médaille et des maillots. Les paires classées deuxièmes ont empoché la somme de 75 mille francs CFA, des médailles, des maillots, tandis que les vainqueurs de la petite finale ont empoché 50 mille francs CFA. Les équipes classées quatrièmes chez les hommes ont reçu 25 mille francs CFA. Les autres ont reçu des prix d’encouragement.

Promouvoir le beach volleyball au Burkina

Selon le président de la Ligue du centre, Dr. Jean Augustin Somda, le beach volleyball est une innovation que sa structure a voulu promouvoir dans le cadre de ses activités. « C’est une activité régulière de notre mandature.

Nous donnons l’occasion aux jeunes pratiquants de la Ligue du centre et aux autres ligues qui s’associent à cet évènement de pouvoir se regrouper autour d’intérêts communs et de pratiquer sainement une discipline sportive qui est nouvelle mais qui regorge beaucoup de capacités qui renforcent l’esprit », explique Jean Augustin Somda.

Il s’est dit satisfait du niveau de participation et de performance des joueurs, notamment chez les dames. « La satisfaction majeure pour nous, c’est au niveau des dames. La dernière édition, nous n’avions que 6 équipes dames. Donc, c’est pour dire qu’il y a un impact de ces dernières éditions sur la motivation et la mobilisation des joueuses autour du beach volleyball », affirme le président Somda.

Mettre en équipe de jeunes

Selon lui, la Ligue du centre ambitionne de faire rayonner le beach volleyball au niveau national et international. « Il y a une paire dame et une paire homme qui ont participé à une compétition de la Confédération africaine de volleyball (CAVB) à Cotonou. Nous n’avons pas été qualifiés pour le second tour mais nous avons réussi à faire un certain nombre de victoires », ajoute-t-il. Jean Augustin Somda rappelle qu’il est plus facile de prendre en charge une équipe de beach volleyball contrairement aux équipes du volleyball en salle qui ont des effectifs plus nombreux.

La Ligue du centre de volleyball prévoit en fin octobre, une compétition de jeunes en vue de la mise en place d’une équipe régionale de jeunes en hommes et en dames. Un appel à candidature est lancé pour recruter les encadreurs des équipes. Elle prévoit aussi tenir, bientôt, son conseil de gestion.

