Fédération burkinabè de tennis : Des entraîneurs se mettent à niveau

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Fédération burkinabè de tennis (FBT) a organisé un atelier de formation du 10 au 22 septembre 2023 à Ouagadougou afin d’outiller les entraîneurs sur les nouvelles techniques du lawn tennis. Cette formation, assurée par un expert de la fédération internationale de tennis (ITF) s’inscrit dans le cadre du développement de la discipline au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

L’atelier de formation a réuni une vingtaine d’entraîneurs venus de différentes régions du pays. Cette formation se tient en trois étapes, explique Ousseni Tapsoba, directeur technique de la FBT.

« C’est la première étape. La deuxième étape va se tenir en janvier. C’est une étape qui va se dérouler sur le cours. Ce que les entraîneurs auront appris dès la première phase, ils vont l’appliquer avec des enfants qu’ils auront eu à entraîner durant les trois mois pour montrer au coach qu’il n’est pas venu pour rien. La troisième phase c’est en mars. C’est la concrétisation, on va faire des compétitions avec les élèves qu’ils auront eu à former (…) pour voir s’ils ont compris et assimiler », résume Ousseni Tapsoba.

Approfondir les conséquences

Le directeur technique de la FBT juge le bilan de cette première étape de la formation positive. Selon lui, il a permis aux entraîneurs de se familiariser avec les nouvelles techniques du lawn tennis.

« C’est un bilan positif du moment où les acteurs reconnaissent que ce n’est pas une formation de trop. C’est toujours dans la bienvenue parce que depuis longtemps, ils avaient besoin d’un expert pour approfondir leur connaissance sur le plan tennis », se réjouit-il.

IIlou Lonfo, expert de la fédération internationale de tennis (ITF) a assuré cet atelier de formation. Il a partagé son expérience et son savoir-faire avec les entraîneurs burkinabè. « Ce sport évolue tellement vite qu’il faudrait même rester au contact de cette évolution. A mon avis, les choses se passent bien. Après, je dois revenir au mois de janvier pour constater si ce qui est mis en place est exécuté sur le terrain. A partir de là, je pourrai dire si les choses se passe bien ou pas », espère-t-il.

Cet expert a déjà effectué une mission au Burkina Faso il y a deux ans, où il a dispensé des formations. Il constate une nette évolution du tennis dans au Burkina Faso. « Je constate que certains entraîneurs ont déjà presque de l’avance sur ce qui se fait. Il y en d’autres qui travaillent de façon traditionnelle. J’espère que le message est passé parce que c’est mon rôle. Au second passage, j’ai l’intention d’organiser des rassemblements. Ma satisfaction, je vais la tirer de mon deuxième passage. C’est un processus de travail. S’ils l’ont compris, on pourra dire que le combat est gagné », apprécie Ilou Lonfo.

Satisfaction des entraîneurs

Les bénéficiaires se disent satisfaits et motivés à mettre en pratique ce qu’ils ont appris. C’est le cas d’Isabelle Ouédraogo, infirmière entraîneuse de tennis : « Nous avons retenu beaucoup de choses d’autant plus que la formation ancienne que nous avons apprise est révolue. Nous avons appris beaucoup de techniques et de tactiques. Je pense qu’à son retour pour la réévaluation, on doit travailler beaucoup avec les enfants dans nos clubs. J’ai espoir que la qualité de la formation qu’on a reçue, si on met en application, on pourra faire des champions au Burkina Faso ».

Les perspectives de la FBT sont de doter en matériel pédagogique les coachs, ce qui est un handicap pour une bonne pratique du tennis. « Il y a beaucoup de choses qu’il faut créer soi-même », a souligné Ousseni Tapsoba. La FBT compte également renforcer les écoles fédérales de tennis, qui sont des viviers pour la détection des talents. Avec cette formation, la FBT espère donner un nouvel élan au tennis au Burkina Faso et former des champions de demain.

Écouter l’article

publicite