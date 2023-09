L’Ordre des marins pêcheurs de l’école transcendantaliste universelle du Burkina célèbre 30 ans d’existence

publicite

L’Ordre des marins pêcheurs de l’école transcendantaliste universelle du Burkina Faso (OMP-ETU-BF) a officiellement lancé les activités rentrant dans le cadre de la célébration de son 30e anniversaire, le dimanche 24 septembre 2023 à Ouagadougou. A l’occasion, il a été décliné les activités phares de l’événement.

L’Ordre des marins pêcheurs de l’école transcendantaliste universelle section du Burkina Faso (OMP-ETU-BF) célèbre 30 ans d’existence en 2023. Afin de marquer d’une pierre blanche l’événement, dont la célébration se tiendra jusqu’en novembre 2023 sous le thème « Spiritualité, source de paix et de cohésion sociale », plusieurs activités ont été prévues.

Elles ont même déjà été tenues à savoir « une demande de messe d’assistance au Seigneur » pour la réussite de l’événement le jeudi 14 septembre 2023, une plantation de 30 arbres, etc. Au titre des activités à venir, l’on peut, entre autres, noter un séminaire sur l’angéologie, des visites fraternelles aux membres, un weekend mystique, une conférence publique.

Selon Serge Auguste Kabré, leader et membre fondateur de l’ETU-Burkina, la célébration de la fête anniversaire de l’ETU se fait de manière décennale, et a pour but de faire découvrir leur entité. « Nous avons pour coutume, depuis chaque 10 ans, de célébrer l’ETU.

Cette célébration permet de faire des activités ouvertes pour pouvoir se faire connaitre, parce qu’en temps ordinaire l’ETU est plus ou moins discrète, on se limite à la formation des membres », a-t-il expliqué avant d’exhorter les uns et les autres à la promotion de la paix, à plus de formation et à plus de culture des valeurs positives pour le progrès de l’humanité.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

