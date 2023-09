Mali : Le gouvernement annonce le report des élections

publicite

Ceci est une note du gouvernement de la transition malienne annonçant le report des élections pour « des raisons techniques ».

Après un examen minutieux du chronogramme des réformes politiques et électorales et en considérant la détermination sans faille de Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, d’effectuer un retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, après avoir mené des réformes politiques institutionnelles prioritaires, le Gouvernement de la Transition informe l’opinion qu’il décide d’organiser, exclusivement, l’élection présidentielle, pour sortir de la Transition. Les autres élections feront certainement l’objet d’un autre chronogramme qui sera établi par les nouvelles Autorités, sous les directives du nouveau Président de la République.

Toutefois, les dates de l’élection présidentielle initialement prévues pour le dimanche 04 février 2024 (premier tour) et le dimanche 18 février 2024 (second tour) éventuellement, connaîtront un léger report, pour des raisons techniques, notamment : a) la prise en compte de nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale, en particulier l’augmentation de délais entre les 2 tours des élections présidentielles ;

b) la prise en compte par l’AIGE des résultats de la révision annuelle des listes électorales (1er Octobre au 31 Décembre 2023) dans le fichier électoral à partir de Janvier 2024, seul moyen d’assurer une large participation des maliens aux prochaines élections :

c) la gestion de la prise en otage » de la Base de données du Recensement Administratif à Vocation d’état civil (RAVEC) par le prestataire IDEMIA, une société française :

Le Gouvernement de la Transition précise que les nouvelles dates de l’élection présidentielle feront l’objet de communiqué ultérieurement, après échange avec l’Autorité indépendante de Gestion des Elections (AIGE). Au sujet de la prise en otage » de notre Base de données du Recensement Administratif à Vocation d’état civil (RAVEC), malgré notre démarche constructive.

Après constatation de ces irrégularités, le Vérificateur Général du Mali a transmis le dossier au Pôle économique et financier

3. le refus d’engager une procédure de paiement auprès du Ministère de l’Economie et des Finances, pour le paiement des 5 Milliards de FCFA à la société IDEMIA :

4. le démarrage, sur Instruction de Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, des démarches administratives pour effectuer dans les plus brefs délais le basculement de notre base de données sur un autre système qui sera exclusivement contrôlé par le Mali, sans aucun risque de vol de données, ni de « prise d’otage »

5. la modernisation de la révision annuelle des listes électorales, en mettant à disposition des usagers un site web opérationnel dès le 1er Octobre 2023. Ce dispositif électronique qui s’arrime avec le travail des Commissions administratives de révision des listes électorales, permettra, autres, de rehausser le taux de participation aux élections.

Que Dieu bénisse le Mali et prés les Maliens !

Bamako, le 25 septembre 2023

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement,

Colonel Abdoulaye MAIGA

Chevalier de l’Ordre National

