Taekwondo au Burkina Faso : Clap de fin pour la troisième édition de Open Persévérance

La troisième édition du tournoi taekwondo dénommé Open Persévérance a refermé ses portes le dimanche 8 Septembre 2024, à Ouagadougou. Trois jours durant, plus d’une centaine de jeunes venus de quatre villes du Burkina Faso ont rivalisé dans 24 catégories de la discipline. Les champions de ces différentes catégories ont été récompensés avec des vélos, des sacs et plusieurs gadgets.

OPEN PERSEVERANCE est un cadre d’expression de talent des plus jeunes pratiquants de taekwondo au Burkina Faso. La troisième édition a refermé ses portes le dimanche 8 septembre 2024. Elle a débuté le vendredi 6 septembre 2024 à Ouagadougou, au lycée Bogodogo.

Ce tournoi se veut un cadre sain pour l’épanouissement des pratiquants du taekwondo dans les périodes de vacances. Pour ce faire, il a regroupé 150 jeunes dans les catégories benjamine, minime, cadet et junior, filles et garçons qui sont venus des clubs de Banfora, Pô, Koudougou Bobo-Dioulasso et bien entendu Ouagadougou.

A écouter le président du comité d’organisation, Issouf Paré, l’idée de cette initiative est de créer un cadre d’expression pour les jeunes talents du taekwondo afin de leur permettre tant de s’améliorer sur le plan des combats que de s’occuper pendant leurs temps libres des vacances.

« Nous avons pu dénombrer environ 150 enfants. Cette année nous avons introduit une innovation. Nous avons primé les Poumsés. Le taekwondo ce n’est pas seulement les combats. Nous avons pris trois ceintures que nous avons primées. Les Poumsés sont des combats imaginaires pour travailler l’état d’esprit», a indiqué le président du comité d’organisation.

Cette compétition est organisée par l’Union Taekwondo et Disciplines Associées (UTDA). Pour son président, maître Daouda Nikiéma, l’idée est de créer un cadre de pérennisation de l’art martial taekwondo tout en permettant à ces jeunes de s’amuser, pendant ces périodes de temps libre.

« Nous avons vu de beaux combats. Ça veut dire que l’Open, son niveau va ascendant. On constate que les enfants ont un engouement et ça c’est une bonne chose car ça prépare la relève. Nous entendons mettre le taekwondo dans un bon niveau. Ce que nous demandons c’est d’être accompagnés pour que nous puissions faire la promotion de cette discipline», a fait savoir Daouda Nikièma.

Les finales de ce soir ont primé toutes les catégories qui étaient en lice. Les vainqueurs sont rentrés avec des vélos et bien d’autres gadgets remis par les partenaires notamment Canal Plus Burkina Faso.

Nana Abibou a été sacrée pour la deuxième année de suite chez les filles. Fayçal Nama venu de Pô a été champion dans la catégorie junior des moins de 55 kg. « C’est une joie qui m’anime parce qu’il y a longtemps qu’on s’entraîne pour ça », a-t-il dit avant de dédier ce trophée aux soutiens de ses camarades et à celui de sa famille.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

