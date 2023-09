Open Persévérance Acte 2 : Plus d’une centaine de jeunes rivalisent en taekwondo

publicite

La deuxième édition du tournoi taekwondo dénommé Open Persévérance a refermé ses portes ce dimanche 17 Septembre 2023 à Ouagadougou. Cette compétition qui se veut un cadre saint pour l’épanouissement des pratiquants du taekwondo a connu la participation de 135 athlètes catégories benjamine, minime, cadette et juniore, filles et garçons.

Des enfants principalement issus des clubs de la ville de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Banfora et de Pô ont, pendant deux jours, rivalisé en techniques de taekwondo à Ouagadougou, lors de la deuxième édition du Open Persévérance. Ce dimanche 17 Septembre 2023, les champions de cette édition sont connus.

A écouter le président du comité d’organisation, Issouf Paré, l’idée de cette initiative est de créer un cadre d’expression pour les jeunes talents du taekwondo afin de leur permettre tant de s’améliorer sur le plan des combats que de s’occuper pendant leurs temps libres des vacances.

« On est vraiment très satisfait. L’an passé il y avait 80 athlètes et aujourd’hui nous sommes à plus de 100 athlètes. L’objectif c’était de créer un cadre pour permettre aux enfants de fraterniser et de cultiver des valeurs positives. Avec le niveau qu’on a vu, on peut dire que c’est un bon niveau et cela augure de bonnes choses pour le taekwondo au Burkina Faso », a indiqué le président du comité d’organisation.

L’Union Taekwondo et disciplines Associées ( UIDA) est l’association porteuse de cette initiative. Pour son président maître Daouda Nikiéma, l’idée est de créer un cadre de pérennisation de l’art martial taekwondo en créant une aubaine d’expression de talents des plus jeunes pratiquants de ce sport.

« Notre objectif, c’est de faire en sorte que les enfants puissent innover dans cet art. Le taekwondo d’abord, c’est la persévérance, la courtoisie, la maîtrise de soi. Nous voulons cultiver cela déjà chez les tout-petits », a-t-il fait savoir.

Les finales de ce soir ont primé toutes les catégories qui étaient en lice. Ils sont rentrés avec des vélos et bien d’autres gadgets. Dariane Zongo a été la meilleure dans la catégorie cadette filles. Elle n’a pas manqué d’exprimer sa joie tout en saluant la tenue d’une telle initiative. « Je suis venue, j’ai eu des prix dont un vélo. Je suis très fière et les parents également qui sont venus nous soutenir le sont, j’en suis persuadée », a-t-elle lâché.

Le Saam Naaba et plusieurs autres personnalités ont parrainé cette édition. Au nom de tous, le chef coutumier a joint sa voix à celle du président de l’association pour espérer la tenue d’autres éditions.

Les palmarès de l’édition 👇

Open persevrance 2e Edition Palmarès complet

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

