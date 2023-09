Campagne de Chimio-prévention du paludisme : Les zones à fort défi sécuritaire et les sites d’accueil des PDI concernés

Lancée le 14 septembre 2023, la campagne de Chimio-prévention du paludisme s’est étendue dans d’autres régions du Burkina Faso, notamment le Plateau Central et le Centre Sud. Dans ces zones, les enfants âgés de 3 à 59 mois ont eu des traitements adéquats, pendant cette campagne de lutte contre le paludisme.

Selon l’annuaire statistique 2021, le paludisme demeure un problème majeur de santé publique, car il représente le premier motif de consultation (37,29%), le premier motif d’hospitalisation (55,20%), et de décès (14,87%). Face à cette situation critique, le ministère en charge de la santé bataille corps et âmes pour bannir ce fléau dans nos sociétés, notamment à travers la campagne de Chimio-prévention du paludisme.

Pour constater de visu la mise en œuvre de la campagne CPS, les Hommes de médias ont fait une immersion dans certaines localités du pays. Dans la région du Plateau central, le constat est déjà salutaire, à en croire les parents des enfants.

« A chaque fois qu’on donne aux enfants le traitement préventif, l’enfant ne tombe plus malade du paludisme. Le traitement est efficace. Nous remercions les agents de la santé, pour l’effort qu’ils font de passer dans les ménages pour donner ce traitement à nos enfants. Par-là, nous invitons ceux qui n’acceptent pas prendre les médicaments pour les enfants d’accepter car c’est pour leur bien », a lancé Georgette Tiendrébéogo, une mère de famille.

Après le plateau central, le cap est mis sur la région du Centre Sud. Dans cette zone, l’objectif escompté est déjà à 70%. Chose qui porte à croire que la campagne avance bon train. Par ailleurs, les autorités sanitaires locales confient que cette campagne ne se passe pas sans difficultés, au regard de la campagne agricole qui bat son plein.

« Nous sommes souvent obligés d’aller sur les champs, où dans les zones où on sait qu’on peut trouver les enfants. Il y a d’autres qui viennent la nuit parce qu’ils savent que les gens passent toute la journée dans les champs et c’est les soirs qu’ils rentrent », a confié Dr Inoussa Sawadogo, médecin chef du district sanitaire de Manga.

Pour cette opération, il faut noter que les zones à fort défi sécuritaire et les sites d’accueil des personnes déplacées internes (PDI) ne sont pas en reste. Selon Dr Robert Lucien Jean Claude Kargoukou, ministre en charge de la santé, des dispositions sont prises pour que ces zones soient touchées par cette campagne.

« Il vous souvient que courant mai, nous avons recruté 15.000 volontaires nationaux agents de santé à base communautaire qui sont déployés dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, mais aussi dans les régions à fort défi sécuritaire comme la région du Sahel, la région du Centre Nord, la région du Nord, la région de l’Est, la région de la Boucle du Mouhoun. Et ces 15.000 volontaires sont déployés sur le terrain et accompagnent les agents de santé pour que la campagne se passe bien », a indiqué le ministre.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

