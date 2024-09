Journée du restaurant universitaire de Kaya : Une première édition sous le signe de la paix et de l’unité

publicite

La Première édition de la journée du restaurant universitaire a eu lieu à Kaya le samedi 07 septembre 2024. L’initiative est de Noah’s Market, la structure qui ravitaille le restaurant du centre universitaire de Kaya. Entre jeux de société et ambiance artistique, l’activité vise à renforcer les liens du vivre-ensemble et de la cohésion sociale.

C’est après une pluie bienfaisante que les hommes, femmes et enfants de la région du centre-nord se sont retrouvés pour magnifier l’étudiant à travers la première édition de la journée du restaurant universitaire à Kaya.

Durant la journée, les étudiants ont rivalisé de talents à travers des jeux de société tels que le Ludo, awalé, les cartes, dame, Scrabble et la pétanque dont la finale s’est jouée dans l’après-midi sous l’œil vigilant des populations venues être témoins de l’événement.

A l’issue de la finale, les vainqueurs de chaque discipline sont repartis avec soit des enveloppes soit des tickets de restaurant. Très contente de l’engouement qu’a suscité cette activité, l’initiatrice de l’événement Carine Zongo, d’ailleurs directrice générale de Noah’s Market, a marqué toute sa satisfaction. Aussi, elle a notifié que c’est une occasion de promouvoir l’excellence et de rappeler aux étudiants l’importance de la paix et de l’unité.

« C’est une occasion de promouvoir la cohésion sociale, l’unité et faire comprendre aux étudiants qu’ils ont une part en tant que futur leader, une grande part dans l’unité de notre pays, dans les progrès qui sont à faire pour notre pays en ce qui concerne essentiellement la sécurité et également la stabilité du pays », a-t-elle soutenu.

En outre, Carine Zongo a rassuré l’assistance concernant la pérennisation de la célébration de l’étudiant à travers la journée du restaurant universitaire à Kaya. « C’est un sentiment de satisfaction, pour une première édition je peux dire que je suis satisfaite parce nous n’espérons pas tant.

Ensemble, nous avons senti le sentiment d’appartenance à une même cause qui est celle de la lutte contre le terrorisme et nous avons placé cela sous l’égide de la paix, de la cohésion sociale et de l’unité et tout au long de la journée nous avons ressenti cela », a-t-elle dit en sus.

Les étudiants de la ville de Kaya pour qui la journée était dédiée ont salué et encouragé l’initiative. Adama Dabilgou, étudiant en licence, a laissé entendre que cette tribune a permis aux étudiants de mettre un visage sur le nom de leur prestataire. Même appréciation pour le délégué des étudiants Alpha Oumar Barry qui a indiqué que l’activité va renforcer davantage l’esprit de fraternité et de convivialité entre les étudiants.

Quant au parrain, le Naaba Koom chef de Oualogtenga, il indiqué qu’il ne pouvait pas rester en marge d’une telle initiative qui sonne à la mobilisation, à la paix et à la cohésion sociale. D’ailleurs, il a félicité et encouragé la directrice générale de Noah’s Market et ses collaborateurs pour cette lucarne à Kaya.

Noah’s Market est une entreprise spécialisée dans la restauration massive. Elle est basée à Ouagadougou et intervient dans plusieurs localités comme Kaya, Gaoua, Bobo-Dioulasso.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

