Communiqué : Appel à projets pour le financement de micro, petites, & moyennes entreprises (MPME) par le fonds de partenariat du projet d’appui a l’entrepreneuriat, au développement des compétences et à l’adoption technologique (ECOTEC)

Le Burkina Faso, avec l’appui de la Banque mondiale, met en œuvre le Projet d’appui à l’entrepreneuriat, au développement des compétences et à l’adoption technologique (ECOTEC). Le projet ECOTEC est une réponse à la requête du Gouvernement du Burkina Faso pour un appui en faveur de l’enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP), la création d’emplois et la transformation de l’économie du Burkina Faso.

L’objectif de développement du projet (ODP) est d’accroître l’accès des MPME au financement, à la technologie, à une main-d’œuvre mieux formée et couvre les treize (13) régions du Burkina Faso.

Au titre de la sous-composante 1.2, il est prévu le cofinancement des investissements dans les biens d’équipement, l’assistance technique pour soutenir l’adoption des technologies, l’innovation des entreprises et des produits, l’obtention de certifications des produits et d’accréditations de la qualité à travers le Fonds de Partenariat pour l’adoption des technologies et la transformation verte.

Le Fonds de Partenariat priorise pour ce faire, les projets d’investissement issus de secteurs productifs à forte valeur ajoutée. Toutefois, une attention particulière est accordée aux projets issus de : i) l’industrie légère, comprenant les textiles, les vêtements, les articles en cuir et la transformation alimentaire ; ii) l’horticulture, comprenant les fruits comestibles, les noix et les graines et iii) les services d’appui à l’économie circulaire (EC) et à la chaîne de valeur mondiale (CVM) tels que les TIC et les services d’ingénierie, la conception, l’intégration, l’installation et la maintenance des systèmes d’énergie renouvelable (cellules photovoltaïques solaires et solutions basées sur la biomasse) ; de même que les laboratoires, les normes techniques et les services sanitaires et phytosanitaires.

Le présent appel à projets vise donc, à sélectionner des entrepreneurs établis ou non souhaitant bénéficier de l’accompagnement du Fonds de Partenariat.

A. Guichets et codes de financement du Fonds de Partenariat

Le financement des MPME sélectionnées se fera à travers un mécanisme de financement à coûts partagés suivant le code de financement résumé dans le tableau ci-dessous :

Guichets Profil du porteur de projet Apport personnel Crédit IFP[1] minimum Subvention du FP Montant maximum de la subvention 1. Petits sous-projets Entrepreneurs émergents, micros et petites entreprises Chiffre d’affaires ≤ 50 millions de F CFA 35% 65% <5 000 000 25% 10% 65% ≥5 000 000 à 10 000 000 Startup 35% 65% 10 000 000 2. Sous-projets de taille standard MPME Chiffre d’affaires ≤ 1 milliards de F CFA 35% 15% 50% 50 000 000 3. Sous-projets de transformation verte PME établies (Chiffre d’affaires ≤ 1 milliards de F CFA) Investissements matériels 45% 15% 40% 100 000 000 35% 15% 50% PME établies (Chiffre d’affaires ≤ 1 milliards de F CFA) Investissements immatériels 40% 60% 20% 80%

[1] IFP = Institution de Financement Partenaire

N.B : il ne sera pas permis à une MPME de souscrire à plus d’un guichet par appel à projet.

B. Critères d’éligibilité

De manière générale, les critères d’éligibilité au Fonds de Partenariat sont les suivants

être une entreprise/entrepreneur de droit privé burkinabè ou un apprenant d’un centre de formation professionnelle ;

être capable de mobiliser la contrepartie de la subvention à accorder par le Fonds de Partenariat ;

être une entreprise formalisée ou acceptant de se formaliser ;

soumettre un projet conformément au canevas du projet ;

soumettre un projet ne faisant pas partie de la catégorie « A » des activités soumises à une étude d’impact environnemental et social selon la législation nationale ;

être une entreprise ou un entrepreneur adoptant de nouvelles technologies, en particulier des technologies vertes associées au passage à des sources d’énergie renouvelables et ou ;

être une entreprise innovante ou adoptant une innovation dans la transformation de ses produits et ou ;

être une entreprise utilisant le numérique à l’interne et/ou à l’externe avec ses partenaires et ou ;

être une entreprise évoluant dans la transformation verte (l’énergie solaire, les solutions locales de biogaz, bio digesteurs, …).

C. Composition du dossier de candidature

Le dossier de candidature doit-être constitué des documents suivants :

une fiche de candidature à renseigner sur le site : https://ecotec.me.bf/ ;

; les copies scannées ( PDF) des documents afférents à la reconnaissance de la MPME ( RCCM), s’il y a lieu ;

une copie scannée (PDF) de la Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB) ou du passeport du promoteur;

lettre d’engagement à mobiliser sa contrepartie et à se formaliser en cas de sélection pour bénéficier de la subvention (à télécharger sur le site).

D. Procédures de souscription et de sélection

Les candidatures devront être soumises en ligne via la plateforme dédiée https://ecotec.me.bf/. Après l’analyse des dossiers de candidature, les souscripteurs éligibles seront présélectionnés.

Les candidats présélectionnés seront accompagnés pour l’élaboration de leurs plans d’affaires. La sélection finale des projets se fera par un Comité de sélection après analyse et validation desdits plans d’affaires.

Dans le but de faciliter les souscriptions dans les différentes régions, le Projet ECOTEC mettra à la disposition des MPME qui le désirent, une base de données de rédacteurs locaux.

Les dossiers complets seront recevables sur la plateforme https://ecotec.me.bf/ du lundi 19 août 2024 au dimanche 22 septembre 2024 à 00h00.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le numéro de tél. : 25 41 03 09 / 10

Télécharger le document ici

