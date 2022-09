Burkina : Le beach-volley prend son envol grâce à la Ligue du centre de volley

La deuxième édition du championnat de beach-volley de la Ligue du centre s’est disputée le samedi 3 septembre 2022 à l’Institut des sciences des sports et du développement humain (ISSDH) à Ouagadougou. Selon les organisateurs, cette discipline est en train de connaître de l’engouement.

Lorsque l’équipe de Jean Augustin Somda est portée à la tête de la Ligue du centre de volleyball, elle a plusieurs projets. Parmi eux, le développement du beach-volley au Burkina Faso. Bizarre. Le Burkina Faso ne dispose pas de plage, puisque n’étant pas un pays côtier. Mais cette équipe a des idées. Grâce à la construction d’un espace de pratique de beach-volley dans les conditions de la plage, le projet prend forme.

En 2021, la première édition de la Ligue du centre de beach-volley est lancée. La compétition connaît un succès. Cette année encore, la Ligue du centre décide de rééditer l’expérience. Le succès est franc selon Augustin Somda. Cette année, 15 paires en homme contre huit l’année écoulée et cinq paires en dame contre 3 l’année écoulée prennent part à la compétition. Cinq équipes des provinces sont représentées, cette fois, contre une lors de la première édition.

Les jumeaux en maîtres

« Cela veut dire que la première édition a eu de l’effet et que la pratique commence à se généraliser. Donc, Kaya dispose désormais d’un équipement pour faire du beach, Ouahigouya également en dispose. Petit à petit, cette discipline va prendre de l’envol au Burkina », se réjouit Jean Augustin Somda.

Après une journée de compétition, la finale oppose la paire Kam et Kassoum aux jumeaux Wilfried et William Nikièma. La paire Kam et Kassoum est la première à prendre les initiatives du jeu et s’imposent 10-15. Les jumeaux, dos au mur réagissent au deuxième set qu’ils mènent de bout en bout (46-4 ; 11-08 ;) avant de s’imposer 15 à 08. Tout est à refaire.

Les jumeaux, finalistes malheureux lors de la première édition ne veulent pas se laisser faire. Le match est relancé. Plus déterminés, les Jumeaux Wilfried et William commettent moins de faute et s’imposent (15-13) au troisième set. Ils remportent cette deuxième édition par 2 sets à 1.

La victoire de la combativité

« Pour ce match, nous sommes restés concentrés. On a minimisé nos erreurs pour revenir au score et s’imposer », explique Nikièma Wilfried, l’un des membres de l’équipe victorieuse. « On a été concentré. On a minimisé nos erreurs mais il faut toujours se battre et donner à fond et travailler encore plus. On était mené 1 set à 0 et nous avons mené le set et nous avons su revenir ».

Le champion de la première édition la paire Faysal et Dete ont pris la troisième place devant l’équipe venue de Kaya (4e). Chez les filles, le trophée est revenu à la paire Diane Tapsoba et Neima Sakandé victorieuse de la paire Fabiola et Cissé.

« Ce qui a fait la force de notre équipe, c’est la complicité, la tolérance, et la combativité parce que pour le beach volleyball, il faut avoir ces trois atouts pour persévérer et gagner. Vu qu’on est deux sur le terrain, il faut savoir se comprendre, se tolérer sur certaines choses afin d’atteindre notre objectif qui est la victoire », a affirmé Diane Tapsoba de l’équipe championne pour l’année 2022.

Participer aux compétitions internationales

Les équipes championnes ont empoché la somme de 50 mille francs CFA en plus des médailles, les trophées et des maillots. Après cette deuxième édition, le président Jean Augustin Somda souhaite que les joueurs se spécialisent dans le beach volley pour de meilleurs résultats sur le plan africain.

« La prochaine ambition, c’est de faire en sorte qu’il y ait des joueurs qui se spécialisent dans le Beach volleyball parce que la plupart des joueurs jouent en indoor (en salle) dans les clubs qui jouent également dans les beachs. Si on veut performer dans les compétitions internationales, il faut qu’on arrive à avoir des joueurs qui se spécialisent dans ces deux disciplines et ne jouent pas dans les deux tableaux », souhaite-t-il.

Hommage à Almamy Sidibé

Mais cela a besoin de temps comme il le reconnait. Cette édition s’est tenue en l’absence de Almamy Sidibé, directeur technique de la Ligue du centre de volleyball décédé dans un accident de la route le 23 décembre 2021.

Il a tenu à lui rendre hommage : « Nous lui rendons hommage pour tout ce qu’il a fait pour le volleyball. Je lui rends hommage, moi particulièrement parce qu’on a joué ensemble à l’ASFA et en équipe nationale. C’est un frère qui est parti. Nous gardons ce qui est de positif de lui. C’est pour cela que nous avons voulu que les jeunes se souviennent de lui ». Le président donne rendez-vous pour la troisième édition l’année prochaine avec l’espoir, une nouvelle fois, de voir plus de participants à la compétition.

