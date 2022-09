Burkina : Vers l’élaboration d’une base de données du cadastre foncier national

Prennent part à cet atelier, les représentants des directions générales, centrales, régionales et des structures rattachées du ministère. Le directeur régional de l’urbanisme, des affaires foncières et l’habitat du Centre-sud, Tinyar Sinidah, a souhaité la bienvenue aux participants et s’est dit honoré du choix de la cité de l’Epervier pour la tenue de cet atelier.

A sa suite, c’est le directeur de la statistique et de la recherche urbaine, Dieudonné Compaoré dont la structure est porteuse de l’activité, qui a prononcé un mot technique sur les objectifs de cette importante activité.

Dans son discours d’ouverture, le représentant du ministre a rappelé aux participants le contexte de la tenue de l’atelier. « L’informatisation des données sur le cadastre foncier national est capitale pour une gestion efficace du patrimoine foncier. Elle facilite en effet :

le suivi des aménagements ; les transactions foncières et améliore la mobilisation des recettes fiscales ; une meilleure inventorisation des données ; garantit davantage la sécurisation de la propriété foncière, Ect..

Cependant, fort est de constater qu’il n’existe pas une base de données unique sur les opérations de lotissements réalisés dans le pays, ce malgré qu’il y ait eu au cours de ces trois (03) dernières décennies, la production de plusieurs dizaines de milliers de parcelles à travers le territoire national ».

Cet atelier qui se tient sur 10 jours, permettra de façon globale, de contribuer à l’informatisation du Cadastre foncier national par la mise en place d’un référentiel de base unique sur les lotissements au Burkina Faso.

De façon spécifique il s’agira de, faire le point sur les lotissements réalisés dans les localités loties au Burkina Faso ; produire la base de données spatiales sur les lotissements réalisés (en WGS 84 et/ou en BFTM) ; élaborer les métadonnées nécessaires à l’utilisation de la Base de données produite ; définir un mécanisme et une périodicité de mise à jour de la base de données.

Cette activité entre en droite ligne de l’article 24 du décret N°2022-0026/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 31 mars 2022 portant attributions des membres du Gouvernement qui précise que le ministère de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat (MUAFH) assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’urbanisme, d’affaires foncières, d’habitat et de construction.

En effet, dans son volet affaires foncières, le décret fait cas de la contribution du Ministère en charge de l’urbanisme à l’informatisation du cadastre foncier national, en relation avec les Ministres chargés du cadastre, de la transition digitale et sous l’autorité du Premier Ministre.

Source : DCRP/MUAFH