Visite d’Etat du président Damiba à Abidjan : Alassane Ouattara réaffirme sa disponibilité à renforcer la coopération avec le Burkina

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est entretenu, ce lundi 5 septembre 2022, avec le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Président de la transition, Chef de l’Etat du Burkina Faso, qui effectue une visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire.

Le Chef de l’Etat a rappelé les liens séculaires entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, et réaffirmé sa disponibilité à renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment sécuritaire et économique.

Le Président de la transition, Chef de l’Etat du Burkina Faso, le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a, pour sa part, exprimé sa gratitude au Président Alassane Ouattara pour ses conseils avisés dans le cadre du processus de transition et de réconciliation nationale au Burkina Faso.

Source : Présidence de la République de Côte d’Ivoire

