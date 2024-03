Volleyball : La ligue du centre lance sa saison 2024 par un tournoi amateur

publicite

C’est parti désormais depuis ce samedi 9 mars 2024 pour la saison de la Ligue du centre de volleyball. A marqué le lancement de cette saison, une compétition de volleyball entre des équipes amateurs qui a vu la victoire du Bumugeb. Un début de saison sous le signe de l’engagement et de la passion pour le volleyball amateur.

Il est 12h sous un soleil de plomb ce samedi 9 mars 2024. Sur le terrain Planète sport au quartier Pissy Ouagadougou, deux équipes de volleyball s’affrontent. La compétition, orchestrée par la Ligue du centre de volleyball sous la houlette du Docteur Augustin Somda, marque le coup d’envoi de la saison. L’équipe de la BUMUGEB et celle de Planète B se disputent ce trophée sous le regard admiratif du petit public présent.

La rencontre est intense et le rythme est soutenu. Les deux formations se tiennent à un score serré. Mais au finish, c’est l’équipe de la BUMUGEB qui finit par s’imposer sur la marque de 10 à 07. Après le dernier point inscrit, l’équipe de la BUMUGEB saute de joie. Au-delà d’une simple compétition, cet événement incarne des instants de fraternité, d’échange et de passion partagée pour le volleyball.

« On était soudé. On jouait en équipe. C’est le jeu d’équipe qui nous a permis de remporter cette compétition », se réjouit Ezechiel Kouda, le capitaine de l’équipe du BUMUGEB. Pour lui, cette initiative de la Ligue du centre permet aux joueurs amateurs de rester compétitifs.

Un espace pour les amateurs

L’un des premiers objectifs de la Ligue du centre de volleyball est atteint. « C’est une tradition pour la Ligue du centre de volleyball de lancer ses activités de la saison avec une activité pour les sports pour tous parce que nous organisons principalement les compétitions pour les premières divisions.

Il fallait trouver un cadre pour ceux qui pratiquent le volleyball de loisir de pouvoir s’exprimer. Nous organisons cela cette année avec Planète sport qui nous accueille sur ses installations. C’est une demi-journée de belle qualité », a salué Dr. Jean Augustin Somda, le président de la Ligue du centre de volleyball.

Les joueurs licenciés ne sont pas admis à cette compétition. Cependant, chaque formation peut avoir dans son effectif, seulement un joueur évoluant dans le championnat de première ou de deuxième divisions.

Le championnat de la ligue du centre de volleyball débute au mois d’avril informe Somda. Son objectif est d’ailleurs l’organisation de ce championnat. En plus du championnat, il envisage organiser la Coupe de la Ligue le 30 mars 2024. « Mais le challenge pour nous, c’est de réussir à organiser le championnat des petites catégories en cadet, en junior. Les clubs se sont inscrits dans cette dynamique. C’est véritablement le pari nous », avoue avec espoir Dr. Jean Augustin Somda.

Dans cette optique, la Ligue a recruté des entraîneurs spécialisés pour les catégories cadettes (U17) et minimes (U15), afin d’encourager les clubs à former des équipes régionales pour ces jeunes catégories. « C’est pour stimuler les clubs à présenter des équipes pour pouvoir former des équipes régionales des petites catégories », poursuit Dr. Augustin Somda.

Il loue également l’atmosphère de la compétition et l’implication des équipes participantes. « C’est des clubs qui nous permettent de maintenir les performances de nos joueurs en pleine saison. Le niveau était bien », insiste-t-il.

Dah, de la direction régionale des sports et des loisirs de la région du centre, a assisté au lancement de la saison. Il s’est dit émerveillé par l’organisation. « La ligue du centre de volleyball sur qui la DR n’a plus rien à dire. Les activités qu’ils organisent sont si bien organisées qu’on ne peut que les accompagner. L’ambiance était bonne. Toutes les équipes se sont données. La compétition s’est bien passée », a-t-il affirmé.

Six équipes ont pris part à cette édition. Il s’agit de Top contact (3e), IGB (4e), Planète sport A (5e), Génie volleyball (6e) en plus de BUMUGEB grand vainqueur et Planète Sport A, finaliste malheureux.

