Effort de paix au Burkina Faso : Le CFPEM-SST joue sa partition dans la région de l’Est

Le Centre de formation professionnelle en conduite d’engins miniers et sécurité santé au travail (CFPEM-SST) a fait un don de vivres et de carburant aux Forces combattantes de la région de l’Est le lundi 9 septembre 2024 dans la ville de Fada N’Gourma.

Le geste salvateur du CFPEM-SST, à l’endroit des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), a eu lieu en présence du Gouverneur de la région de l’Est, Monsieur Ram Joseph Kafando, et du Lieutenant Colonel DABIRE, Commandant de la 6ème Région Militaire et du Lieutenant Colonel TAOKO, Commandant de la 6ème Légion de Gendarmerie.

« Ce geste constitue une manière pour nous d’apporter notre contribution à l’effort de paix, en réponse à l’appel des plus hautes autorités de notre pays », a confié Monsieur Ibrahim Ouédraogo, Fondateur et PDG du CFPEM-SST, à l’issue du don.

