Enseignement supérieur : L’ISPP fidèle à sa cérémonie de rentrée et d’accueil des étudiants de 1re et 2e licences

En marge de la rentrée académique 2022-2023, l’Institut supérieur privé polytechnique (ISPP) a tenu sa traditionnelle rencontre avec les étudiants des 1ere et 2e licences ce samedi 22 octobre 2022 au siège de l’Institut situé au quartier Kouritenga de la capitale burkinabè.

Chaque début d’année avant la reprise officielle des cours, l’ISPP rencontre les étudiants des 1ere et 2e licences. Cette rencontre vise surtout à présenter l’Institut aux nouveaux inscrits notamment les textes réglementaires et les différentes structures qui doivent les accompagner tout au long de l’année académique.

Dr Djoma Leu, directeur général adjoint de l’institut a indiqué que cette rencontre est devenue une coutume pour l’ISPP, car elle permet de souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants mais aussi de les informer davantage sur l’Institut.

Cette cérémonie de rentrée et d’accueil des étudiants offre également à l’ISPP l’opportunité de dévoiler le régime des études et surtout de rassurer aux étudiants que l’école se tiendra toujours à leurs côtés pour garantir leur réussite, a laissé entendre le directeur général adjoint.

«L’ISPP a 25 ans aujourd’hui, c’est un institut qui accompagne de milliers de jeunes burkinabè et étrangers depuis plusieurs décennies. Et nous sommes là, parce que nous contribuons à la réalisation des projets professionnels et personnels des jeunes femmes et hommes qui viennent se former chez nous», a-t-il argumenté.

Pour lui, les jeunes étudiants burkinabè ne doivent pas hésiter à s’inscrire à l’ISPP, car c’est une école sérieuse qui accorde un accompagnement adéquat à tous ses étudiants.

«Dans le supérieur c’est à l’accompagnement à l’insertion et à la création d’entreprise qui est important aujourd’hui. Et cet accompagnement, nous le faisons chaque année, nous réorganisons nos structures avec un service d’insertion dédié, avec une équipe mobilisée et un réseau d’entreprises que nous construisons», a-t-il noté.

Emamuella Agbali, nouvelle inscrite plus précisément en gestion des ressources humaines dit avoir connu l’ISPP au cours d’une rencontre organisée au profit des nouveaux bacheliers. Lors de la rencontre alors qu’elle était accompagnée de son père, ils tombent sur un étudiant de l’ISPP qui leur présente l’école jusqu’à les convaincre. C’est ainsi qu’elle optera pour cette école.

Également, elle a salué cette rencontre d’accueil qui, dit-elle, la met en confiance et lui permet de connaître davantage son école. «C’est une belle rencontre, l’école est bien présentée et ça m’a encore convaincue», a-t-elle affirmé.

De son côté, Prisca Lengané, étudiante en deuxième licence en transport logistique, admet avoir choisi l’ISPP pour la qualité de sa formation dont elle est réputée surtout parce que la plupart des diplômes de l’institut sont homologués par le CAMES.

À noter que l’ISPP a réalisé de bons résultats en occupant la première place parmi tous les instituts supérieurs privés burkinabè à la session 2022 du brevet de technicien supérieur, un concours organisé par l’État.

