Burkina Faso vs Éthiopie : « Le plus important, c’est d’apprendre de nos erreurs » (Steeve Yago)

Les Étalons du Burkina Faso affrontent l’Éthiopie dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du mondial 2026, le mardi 21 novembre 2023. Une rencontre que les Poulains de Velud veulent prendre à bras-le-corps tout en s’appuyant sur le dernier match soldé par un nul. C’est en tout cas ce que pense Steeve Yago.

Après leur match nul contre la Guinée Bissau, les hommes de Hubert Velud doivent maintenant prendre tout match comme une finale pour éviter de perdre encore des points. Pour Steeve Yago, « le deuxième match, c’est un adversaire qu’on avait déjà rencontré ; donc on sait déjà à quoi s’attendre. Maintenant comme on l’a déjà dit, on doit se concentrer sur nous, pour s’améliorer par rapport au premier match », a indiqué Steeve Yago.

A l’écouter, « le plus important c’est d’apprendre de nos erreurs malgré qu’on ait fait un bon match, dans l’animation offensive même s’il nous manquait un certain point. Mais on peut s’appuyer sur un match comme ça pour aborder un match contre l’Éthiopie », a ajouté le Poulain de Hubert Velud.

La rencontre est prévue le mardi 21 novembre 2023, au stade de El Jadida à 13h GMT.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

