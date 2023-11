Burkina Faso # Éthiopie : « Au coach de décider si je peux jouer » (Edmond Tapsoba)

publicite

Edmond Tapsoba pourra-t-il jouer face à l’Ethiopie pour le deuxième match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ? Rien n’est sûr. Présent pour soutenir ses coéquipiers, le joueur du Bayer Leverkusen, blessé à la main, se sent mieux. Mais, rien ne dit qu’il pourra jouer le deuxième match des éliminatoires contre l’Ethiopie le mardi 21 novembre 2023.

« Je sens un peu la douleur. Mais je pense que c’est une douleur avec laquelle je peux jouer », estime Edmond Tapsoba, défenseur central des Étalons du Burkina Faso. Ça, c’est ce que pense le joueur. Mais l’avis de l’encadrement technique pourrait être différent. « Au coach de décider si je peux jouer », répond Edmond Tapsoba.

Tenus en échec par la Guinée Bissau lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Étalons du Burkina Faso espèrent se relancer face aux Walyas de l’Éthiopie.

Être réaliste devant les buts

« Oui, on va tout faire pour aller chercher les trois points. Mais, en même temps, il faut qu’on soit intelligent pour ne rentrer dans le match et vouloir tout donner en même temps. On va essayer de presser plus par rapport à ce qu’on a fait face à la Guinée et être plus réaliste », soutient Edmond Tapsoba.

Les Étalons connaissent bien l’équipe d’Éthiopie qu’ils ont battue lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 au Cameroun. Ce qui suscite de la méfiance, pas de crainte de la part de Tapsoba : « C’est une équipe qui sait jouer au football. En Afrique, il n’y a plus de petites nations. C’est un match à prendre au sérieux. C’est une équipe endurante, nous allons travailler cela et exploiter leurs points faibles ».

Edmond Tapsoba n’a pas disputé le premier match contre la Guinée Bissau en raison de sa blessure à la main. Le match contre l’Éthiopie est prévue le mardi 21 novembre 2023 au Maroc à 13h temps universel.

