Jean Yaméogo à propos de la demande de démission de Lazare Banssé : « Laissez la CAN passer »

Le président du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB) Jean Yaméogo a rencontré les acteurs impliqués dans la crise au sein de la Fédération burkinabè de football (FBF). Un groupe de clubs et de ligues a demandé la démission du président de la FBF Lazare Banssé après que celui-ci ait reversé 25% de la bourse affectée aux clubs par le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs.

Calmer le jeu avant la CAN 2023. Tel est le crédo de Jean Yaméogo, le président du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB). « Il faut mettre balle à terre. Je vous ai demandé sincèrement de laisser la CAN passer. Ne perturbez pas les enfants, tout ce que vous faites, les enfants (Etalons), ils sont au courant. Ce que vous faites aujourd’hui, ça peut vous rattraper demain. Je vous demande de laisser passer. Dans toute lutte, il y a un consensus. (…) Laissez la CAN se jouer. Est ce qu’il y a un homme aujourd’hui qui n’a pas de pardon ? », a questionné Jean Yaméogo visiblement remonté.

Il a demandé aux différents acteurs de tenir compte du contexte national marqué par l’insécurité. « Et la guerre ? Entendons-nous. Nous avons des problèmes. Nous avons des soucis. C’est pour cela que je suis venu faire la médiation. Je ne suis pas d’accord que le pays ait des problèmes et les sportifs, au lieu d’accompagner, vous faites la guerre entre vous. C’est pour cela je dis, laissez on va aller jouer en Côte d’Ivoire, au retour, faites ce que vous voulez », a clamé Jean Yaméogo.

Mettre balle à terre

Cependant, certains acteurs se sont montrés fermes. C’est le cas de Charles Doualio, président du CEFFEB, un club de deuxième division. « Je ne suis pas prêt à reprendre le championnat tant que Lazare Banssé est à la tête de la Fédération », a-t-il dit avec véhémence.

Kassoum Ouédraogo, président du Sporting club des Cascades et fondateur du centre de formation Tenakourou est resté aussi campé sur la même position. « On ne va pas accepter que des gens qui n’ont jamais investi dans le football viennent nous narguer ».

Toutefois, certains présidents de clubs ont souhaité aller dans le sens du président du CNOSB. C’est le cas de Yacouba Ouédraogo, initiateur de la bourse lors qu’il était ministre des sports. « A la demande des autorités, il faut que nous allions à la CAN. S’il y a une débâche.

C’est le pays. Et le pays, c’est nous. Et cela n’est pas pour notre honneur. A la demande de nos autorités, je demande à mes collègues, mettons balle à terre », a plaidé Yacouba Ouédraogo. Pour lui, il faut continuer le championnat. « La lutte, c’est pour tout le monde. Je n’ai pas voté Lazare. J’ai voté Amado (ndlr. Candidat à l’élection de la FBF) mais 2021 nous avons lutté pour ces 25% ».

Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain

Le président du conseil d’administration de l’Asfa Yennega Armand Beouindé a admis les problèmes de fonctionnement des clubs. Il reconnait que la bourse est une bouffée d’oxygène. Pour lui, « nous avons une échéance avant la CAN. Quoi qu’on dise, l’ambiance autour du football national a une influence sur la performance de l’équipe nationale. C’est évident. Tout ce que nous faisons en ce moment est reporté en direct sur les réseaux sociaux. Tout cela nous conditionne », constate-t-il.

Armand Beouindé a demandé d’attendre au moment du bilan en août 2024 pour évaluer la gestion de Lazare Banssé. La session qui s’est tenue entre 9 heures et 11h30 a été suspendue et devra reprendre à 15 heures ce lundi 20 novembre 2023.

