« CHALLENGE », le 1er festival de l’agroécologie de Ouagadougou, se tiendra du 23 au 25 février 2024

En vue d’appeler à l’action pour un changement agroécologique local et national promu par les Nouvelles générations écologiques, un consortium d’Organisations non gouvernementales (ONG) italiennes en partenariat avec la municipalité de Ouagadougou ainsi que des structures et organisations locales du Burkina Faso ont eu l’initiative de créer un festival de l’agroécologie dénommé « CHALLENGE ». Ce lundi 19 février 2024, à Ouagadougou, a eu lieu une conférence de presse annonçant le lancement officiel et les grandes articulations dudit festival.

Le festival de l’agroécologie de Ouagadougou est financé par l’Agence italienne de la coopération au développement (AICS) et avec chef de file l’Organisation non gouvernementale (ONG) italienne Deatal, en collaboration avec ACRA, Mani Tese, Terra Nuova, WWOOF, Reattiva, Open Impact et Altraeconomia. En partenariat avec la municipalité de Ouagadougou ainsi que des structures et organisations locales du Burkina Faso, il est prévu se tenir du 23 au 25 février 2024 à Ouagadougou soit durant 72 heures.

L’impact anthropogénique est en train de menacer notre planète, a fait remarquer Eugenio Attard, représentant pays de l’ONG Mani Tese. Face à cette menace, il dit avoir, avec plusieurs autres ONG italiennes, réfléchi à identifier trois défis clairs. Lesquels défis, « informer les nouvelles générations afin de comprendre les enjeux de l’agroécologie, renforcer les capacités et partager les connaissances des acteurs clés de l’agroécologie et la sensibilisation des consommateurs », a-t-il cité, devraient être relevés au travers du festival de l’agroécologie dénommé « CHALLENGE ».

C’est un appel à l’action, a-t-il dit en sus, pour un changement agroécologique local et national promu par les Nouvelles générations écologiques. L’objectif du festival, a en outre fait savoir Eugenio Attard, est de contribuer au développement et au renforcement d’un concept de citoyenneté participatif, entendu comme l’appartenance et la participation à la communauté mondiale et de contribuer de façon pragmatique au changement individuel et collectif pour la création d’un monde plus durable et plus juste.

Pour Mamounata Ouédraogo/Kiemtoré, 3e Vice-présidente, au nom du Président de la délégation spéciale (PDS) de la mairie de Ouagadougou, ce festival est un « grand événement pour la commune de Ouagadougou ». Elle a alors souhaité l’implication des Ouagavillois pour la réussite de l’événement.

Diverses activités au programme

Premier du genre au Burkina Faso, le festival de l’agroécologie, selon Stéphanie Ouédraogo/Zombré, de la direction de la préservation de l’environnement de la mairie centrale de Ouagadougou, est une opportunité pour la commune pour la poursuite des actions de valorisation de l’agroécologie à travers l’agriculture urbaine.

« Durant 72 heures, des activités de sensibilisation, d’information, de formation et d’éducation seront menées au profit des Ouagalais et permettront à la commune d’atteindre ses défis en termes de promotion de l’agroécologie », a indiqué Stéphanie Ouédraogo.

Au titre des activités programmés, un atelier institutionnel, une visite du Parc Bangr Weogo et du jardin botanique, une table ronde, une exposition de commerçants agroécologiques, un théâtre de sensibilisation, une soirée finale (à l’espace Gambidi).

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

