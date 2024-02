Économie : Le DG de UBA chez le Premier ministre

publicite

Oliver Alawuba, directeur général du groupe United Bank for Africa (UBA), accompagné d’une forte délégation, a été reçu en audience le jeudi 15 février 2024 à Ouagadougou par le Premier ministre Me Appolinaire Kyelem de Tambèla.

Au sortir de l’audience avec le Premier ministre Appolinaire Kyelem de Tambela, Oliver Alawuba, directeur général du groupe UBA a confié qu’ils sont d’abord venus adresser de vive voix, les félicitations au Premier ministre pour les progrès notés dans la lutte contre le terrorisme qui sévit depuis plusieurs années maintenant. Il a aussi saisi l’occasion pour formuler sa sympathie envers toutes ces personnes qui en ont été victimes.

« Je suis venu exprimer mes condoléances pour les pertes au niveau du front. Des valeureux soldats et des valeureux citoyens sont tombés au niveau de la lutte contre le terrorisme. J’ai tenu à féliciter le gouvernement burkinabè pour le travail qui est fait au niveau de la sécurité.

Il y a une avancée notable. UBA travaille au Burkina et c’est parce que ces conditions de travail s’améliorent que notre banque est capable de travailler dans de bonnes conditions », a confié Oliver Alawuba.

Le directeur général du groupe UBA a continué en faisant savoir que UBA est engagée depuis des années à accompagner le Burkina Faso et cela n’est pas en voie de changer. « UBA c’est depuis BIV, BIB et ensuite UBA.

C’est une continuité dans le financement, dans le support apporté au gouvernement et à l’économie burkinabè, tant dans l’agriculture que dans des structures telles que la SONABHY, la SONABEL et de tout autre secteur économique. UBA c’est vraiment ce soutien apporté au gouvernement, aux Burkinabè et à l’économie burkinabè », a terminé Oliver Alawuba, directeur général du groupe UBA.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

